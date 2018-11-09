На съемках «Особенностей национальной работы» ведущий попал в больницу

Впервые за два сезона участия в проекте «Особенности национальной работы» на ICTV Олегу Шевчуку понадобилась срочная медицинская помощь.

Съемки четвертого сезона популярного тревел-шоу в Латинской Америке надолго запомнятся одному из его ведущих. В Эквадоре прямо во время съемок очередного выпуска программы Олег Шевчук неожиданно почувствовал резкую боль.

Боль была просто адская! Как мне потом сказали, это воспалился зубной нерв. В тот день мы работали высоко в горах, и по этой причине боль ощущалась намного острее

Я выпил тройную дозу обезболивающих таблеток, но ничего не помогало. Я не мог говорить, не то, что работать! – рассказал телеведущий.

На следующее утро группа должна была лететь в Чили, поэтому съемки решили прервать, после чего Олега отвезли в местную больницу. «Клиника, в которую мы попали по страховке, была абсолютно цивильной, никакой антисанитарии! И врач очень приятный и профессиональный, быстро врывал мне больной зуб. Правда, взял с меня за это кучу денег – целых 400 долларов!»

К слову, заплатить за вырванный зуб Олегу пришлось из своего кармана. По условиям страховки на стоматологические услуги выделяли только 150 долларов. «Но даже эти деньги я так и не смог забрать! – признался ведущий. – Справок попросили больше, чем, если бы я решил брать в кредит в банке.

В какой-то момент я просто перестал нервничать по этому поводу и решил все оставить как есть

Отметим, что это не первый раз, когда Олег Шевчук идет на жертвы, ради участия в проекте. Однажды во время съемок в джунглях Панамы на него напал ядовитый тарантул. Но даже после этого ведущий, как ни в чем не бывало, продолжил съемки.



Не пропустите новый выпуск экстремального тревел-шоу «Особенности национальной работы» уже завтра, в субботу в 11:45 на ICTV.

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