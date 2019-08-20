На YouTube-каналі ICTV – 1 000 000 підписників!

10 років тому було створено перший YouTube-канал ICTV . Сьогодні на ньому опубліковано понад 18 тисяч відео улюблених програм, які інтернет-користувачі подивилися майже 700 мільйонів разів . 19 серпня 2019 року кількість підписників каналу подолала позначку в 1 мільйон.

На каналі ICTV зібрані всі випуски і сюжети культових проектів «Антизомбі» , « Гражданская оборона», «Свобода слова», «Факти тижня. 100 хвилин з Оксаною Соколовою » , «Ранок у Великому Місті», «Особливості національної роботи», «Теорія змови» і багатьох інших . Крім цього, саме тут ви можете подивитися унікальні документальний фільми і спецпроекти ICTV «Революція гідності», «На передовій. Військові н ачерки », «Братство червоного хреста», «Добровольці», «Новоросія. Ціна проекту» та інші. Також, на нашому YouTube -каналі ви можете побачити й архівні проекти такі як «Останній герой», «Дача», «Інсайдер», «Що по телеку?», «Відпустка за обміном» і десятки інших продуктів.

Офіційний YouTube-канал ICTV приєднався до клубу «мільйонерів», куди вже більше року входить канал «Гумор ICTV» (зараз вже понад 2,2 мільйона підписників), на якому зібрано кращий розважальний контент країни – «Дизель Шоу» , «На трьох» , серіали «Вижити за будь-яку ціну » , « Путьова країна» і « Папаньк и » .

За всю історію існування каналу ICTV у трійку найпоулярніших за переглядами увійшли відео проекту «Гражданская оборона»:

«Що трапляється з тими, хто Путіну вирішив сказати всю правду в обличчя» – 11 мільйонів переглядів

«Звідки у Ка дирова гроші на таку життя | Як живе клан Кадирова в Чечні» – 6,9 млн

«Як насправді виглядає Путін: міф про вічну молодість» – 6,3 млн переглядів.

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