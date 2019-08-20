На YouTube-канале ICTV – 1 000 000 подписчиков!

10 лет назад был создан первый YouTube-канал ICTV . Сегодня на нем опубликовано свыше 18 тысяч видео любимых программ, которые интернет-пользователи посмотрели почти 700 миллионов раз. 19 августа 2019 года количество подписчиков канала преодолело метку в 1 миллион.

На канале ICTV собраны все выпуски и сюжеты культовых проектов «Антизомби» , «Гражданская оборона», «Свобода слова», «Факты недели. 100 минут с Оксаной Соколовой», «Утро в Большом Городе», «Особенности национальной работы», «Теория заговора» и многих других. Помимо этого, именно вы так же можете посмотреть уникальные документальный фильмы и спецпроекты ICTV «Революция достоинства», «На передовой. Военные очерки», «Братство красного креста», «Добровольцы», «Новороссия. Цена проекта» и другие. Также, на нашем YouTube-канале ви можете увидеть и архивные проекты, такие как «Последний герой», «Дача», «Инсайдер», «Что по телеку?», «Отпуск по обмену» и десятки других продуктов.

Официальный YouTube-канал ICTV присоединился к клубу «миллионеров», куда уже больше года входит канал «Юмор ICTV» (сейчас уже свыше 2,2 миллионов подписчиков), где собран лучший развлекательный контент страны – «Дизель Шоу» , «На троих» , сериалы «Выжить любой ценой» , «Путевая страна» и «Папаньки» .

За всю историю существования канала ICTV, в тройку самых просматриваемых вошли видео проекта «Гражданская оборона»:

«Что случается с теми, кто Путину решил сказать всю правду в лицо» – 11 миллионов просмотров

«Откуда у Кадырова деньги на такую жизнь | Как живет клан Кадырова в Чечне» – 6,9 млн

«Как на самом деле выглядит Путин: миф о вечной молодости» – 6,3 млн просмотров.

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