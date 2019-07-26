На проекті НОВІ ЛІДЕРИ-2 перемогла ідея про розвиток громад завдяки реформі децентралізації

25 липня на ICTV вийшов останній випуск другого сезону національного телепроекту «Нові лідери». У Великому Фіналі перемогу здобув мер міста Чортків Володимир Шматько. Він отримає мільйон гривень на створення найбільшого на західній Україні індустріального парку.

У прямому ефірі фінального випуску проекту «Нові Лідери-2» учасники пройшли жорстку перевірку від ведучих телеканалу ICTV. Вадим Карп’як, Оксана Соколова, Олена Фроляк та Сергій Кудимов перевіряли трійку фіналістів на міцність.

Врешті, проект Володимира Шматька «Економічний розвиток громад завдяки реформі децентралізації в Україні» глядачі визнали найвагомішим для реалізації. Аргументи фіналіста «Нових лідерів-2» виявилися найпереконливішими, а лідерські навички – найочевиднішими.

Тепер мер містечка Чортків, що на Тернопільщині, має кошти на створення у місті бізнес-інкубатора та індустріального парку. Наразі Володимир вже навіть знайшов інвестора та ділянку. Якщо ідея буде реалізована, то роботу зможуть отримати сім тисяч місцевих жителів. А це призведе до економічного розвитку громади. Свою ідею переможець проекту «Нові лідери-2» планує реалізувати в багатьох регіонах і так піднімати добробут українців.



Суперниками Володимира, з якими він боровся за перше місце, стали Євген Осипчук та Оксана Жолнович.

Євген Осипчук прийшов на проект з ідеєю створення Єдиної національної бази дітей, які перебувають в сиротинцях. Він хоче створити єдину національну електронну базу дітей в інтернатах. Сьогодні в таких закладах їх 100 тисяч, та інформації про дітей катастрофічно бракує.

Юристка Оксана Жолнович працюють над змінами в законодавстві. На проекті вона презентувала ідею нової концепції трудового кодексу, який допоміг би зберегти робочі кадри в країні. Він має на меті вивести робітників із тіні і водночас захищати їхні права.

Група компаній Starlighmedia обіцяє – підтримувати усіх нових лідерів з креативними і революційними ідеями буде й надалі.

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