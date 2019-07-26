На проекте НОВЫЕ ЛИДЕРЫ-2 победила идея о развитии громад благодаря реформе децентрализации

25 июля на ICTV вышел последний выпуск второго сезона национального телепроекта «Новые лидеры». В Большом Финале победил мэр города Чертков Владимир Шматько. Он получит миллион гривен на создание крупнейшего на Западной Украине индустриального парка.

В прямом эфире финального выпуска проекта «Новые Лидеры-2» участники прошли жесткую проверку от ведущих телеканала ICTV. Вадим Карпьяк, Оксана Соколова, Елена Фроляк и Сергей Кудимов проверяли тройку финалистов на стойкость.

В конце концов, проект Владимира Шматько «Экономическое развитие громад благодаря реформе децентрализации в Украине» зрители признали самым важным для реализации. Аргументы финалиста «Новых лидеров-2» оказались наиболее убедительными, а лидерские навыки – очевидными.

Теперь у мэра города Чертков, что на Тернопольщине, есть средства на создание в городе бизнес-инкубатора и индустриального парка. Владимир уже даже нашел инвестора и участок. Если идея будет реализована, то работу смогут получить семь тысяч местных жителей. А это приведет к экономическому развитию громады. Свою идею победитель проекта «Новые лидеры-2» планирует реализовать во многих регионах и таким образом поднимать благосостояние украинцев.



Соперниками Владимира, с которыми он боролся за первое место, стали Евгений Осипчук и Оксана Жолнович.

Евгений Осипчук пришел на проект с идеей создания Единой национальной базы детей, находящихся в детских домах. Он хочет создать единую национальную электронную базу детей в интернатах. Сегодня в таких заведениях их 100 тысяч, и информации о детях катастрофически не хватает.

Юрист Оксана Жолнович работают над изменениями в законодательстве. На проекте она представила идею новой концепции Трудового кодекса, который помог бы сохранить рабочие кадры в стране. Его цель – вывести работников из тени и в то же время – защищать их права.

Группа компаний Starlighmedia обещает – поддерживать всех новых лидеров с креативными и революционными идеями будет и в дальнейшем.

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