НА ICTV ТА ICTV UKRAINE ПРОЙДЕ ТРАНСЛЯЦІЯ ВЕЛИКОДНЬОГО БОГОСЛУЖІННЯ

19 квітня українці святкуватимуть Великдень. У зв’язку з карантином священнослужителі закликають вірян долучатись до молитви з дому. За богослужінням Української греко-католицької церкви глядачі зможуть спостерігати на телеканалах ICTV та ICTV Ukraine.

Священники наголошують на тому, що церква не хоче піддавати парафіян зайвому ризику, згуртовуючи громадян у храмах. Залишитися на свято вдома, у сімейному колі – це і є вияв християнської любові.

У час пандемії церква адекватно реагує на карантинні обмеження. Всюди, де тільки можна, вона закликає вірних своїх залишатись вдома і молитись.

Відповідно, важливе партнерство з телеканалами, у нашому випадку з телеканалом ICTV, який ретранслюватиме богослужіння з Патріаршого собору Воскресіння Христового. Бо не всі люди мають доступ до інтернету чи вміють ним користуватись. Телевізійна трансляція важлива, бо дає доступ до благословення великоднього кошика для значно більшої кількості людей. Добре, що є таке партнерство. Тож дякуємо усім, хто працює для того, щоб Великоднє богослужіння завітало до кожної домівки віруючої людини», – поділився керівник інформаційного департаменту УГКЦ отець Ігор.

Під час онлайн-богослужіння священники будуть освячувати великодні кошики зі стравами, читаючи молитву.

«Благословення відбувається не через окроплення водою священником, а через молитву. Священник є ретранслятором Божої благодаті. Відповідно він може ретранслювати не тільки на присутніх у храмі, а й на тих, хто з вірою готовий прийняти ту благодать вдома», – додав отець Ігор.

Важливо, що трансляцію проводитиме також міжнародний телеканал ICTV Ukraine, щоб до служби могли долучитись українці на окупованих територіях Криму та Донбасу.

Розклад богослужінь з інших церков можна подивитись на офіційних сторінках Офісу президента в соцмережах.

Початок трансляції відбудеться 19 квітня о 7:30 і триватиме до 11:00.

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