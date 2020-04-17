Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / НА ICTV И ICTV UKRAINE ПРОЙДЕТ ТРАНСЛЯЦИЯ ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ / 17.04.2020 14:43
17.04.2020 14:43
Поделиться

НА ICTV И ICTV UKRAINE ПРОЙДЕТ ТРАНСЛЯЦИЯ ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ


19 апреля украинцы будут праздновать Пасху. В связи с карантином священнослужители призывают верующих приобщаться к молитве из дома. За богослужением Украинской греко-католической церкви зрители смогут наблюдать на телеканалах ICTV и ICTV Ukraine.
Священники отмечают, что церковь не хочет подвергать прихожан излишнему риску, собирая граждан в храмах. Остаться на праздник дома, в семейном кругу – это и есть проявление христианской любви.

Во время пандемии церковь адекватно реагирует на карантин. Везде, где только можно, она призывает верных своих оставаться дома и молиться.

Соответственно, важно партнерство с телеканалами, в нашем случае с телеканалом ICTV, который будет ретранслировать богослужение с Патриаршего собора Воскресения Христова. Потому что не все люди имеют доступ к интернету или умеют им пользоваться. Телевизионная трансляция важна, поскольку дает доступ к благословению пасхальной корзины для значительно большего числа людей. Хорошо, что есть такое партнерство. Поэтому благодарим всех, кто работает для того, чтобы Пасхальное богослужение пришло в каждый дом верующего человека», – поделился руководитель информационного департамента УГКЦ отец Игорь.
Во время онлайн-богослужения священники будут освящать пасхальные корзины с блюдами, читая молитву.
«Благословение происходит не из-за окропления водой священником, а через молитву. Священник является ретранслятором Божьей благодати. Соответственно он может ретранслировать не только на присутствующих в храме, но и на тех, кто с верой готов принять ту благодать дома», – добавил отец Игорь.
Важно, что трансляцию будет проводить также международный телеканал ICTV Ukraine, чтобы к службе могли приобщиться украинцы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
Расписание богослужений из других церквей можно посмотреть на официальных страницах Офиса президента в соцсетях.
Начало трансляции состоится 19 апреля в 7:30 и продлится до 11:00.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: великдень, Коронавирус
17.04.2020 14:43



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати