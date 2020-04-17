НА ICTV И ICTV UKRAINE ПРОЙДЕТ ТРАНСЛЯЦИЯ ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

19 апреля украинцы будут праздновать Пасху. В связи с карантином священнослужители призывают верующих приобщаться к молитве из дома. За богослужением Украинской греко-католической церкви зрители смогут наблюдать на телеканалах ICTV и ICTV Ukraine.

Священники отмечают, что церковь не хочет подвергать прихожан излишнему риску, собирая граждан в храмах. Остаться на праздник дома, в семейном кругу – это и есть проявление христианской любви.

Во время пандемии церковь адекватно реагирует на карантин. Везде, где только можно, она призывает верных своих оставаться дома и молиться.

Соответственно, важно партнерство с телеканалами, в нашем случае с телеканалом ICTV, который будет ретранслировать богослужение с Патриаршего собора Воскресения Христова. Потому что не все люди имеют доступ к интернету или умеют им пользоваться. Телевизионная трансляция важна, поскольку дает доступ к благословению пасхальной корзины для значительно большего числа людей. Хорошо, что есть такое партнерство. Поэтому благодарим всех, кто работает для того, чтобы Пасхальное богослужение пришло в каждый дом верующего человека», – поделился руководитель информационного департамента УГКЦ отец Игорь.

Во время онлайн-богослужения священники будут освящать пасхальные корзины с блюдами, читая молитву.

«Благословение происходит не из-за окропления водой священником, а через молитву. Священник является ретранслятором Божьей благодати. Соответственно он может ретранслировать не только на присутствующих в храме, но и на тех, кто с верой готов принять ту благодать дома», – добавил отец Игорь.

Важно, что трансляцию будет проводить также международный телеканал ICTV Ukraine, чтобы к службе могли приобщиться украинцы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Расписание богослужений из других церквей можно посмотреть на официальных страницах Офиса президента в соцсетях.

Начало трансляции состоится 19 апреля в 7:30 и продлится до 11:00.

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