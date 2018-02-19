На ICTV стартує третій сезон тревел-шоу «Особливості національної роботи»

Новий континент, рекорд невдач і декретна відпустка Руслана Ханумака

3 березня на ICTV стартує новий сезон популярного тревел-шоу «Особливості національної роботи». Його творці підготували глядачам одразу кілька сюрпризів – новий континент, новий ведучий і ще більше незвичайних професій.

У третьому сезоні знімальна група провела майже три місяці в США та Мексиці. За цей час зняли епізоди в Техасі, Нью-Джерсі, Огайо, Пенсільванії, Вашингтоні, Нью-Мексико, Арізоні, Неваді, Каліфорнії і Нью-Йорку. Ведучі приміряли 32 нові професії. «Америка – це як інша планета. Все цивілізовано, люди відкриті, багато вітаються.

Вони впевнені в завтрашньому дні і нічого не бояться. Поводься – як хочеш, ходи – в чому хочеш», – розповідає ведучий шоу, Андрій Зрожевський.

Але навіть в цій цивілізованій країні ведучих чекали справжні випробування. «Чого я тільки не робив. На Манхеттені відшкрябував від тротуару спеціальною машиною жувальні гумки, допомагав художнику малювати картини з праху, робив інтимні прикраси для чоловіків, а в Мексиці прибирав будинок після поножовщини», – розповідає Андрій.

Новий сезон відзначився рекордною кількістю невдач, що підстерігали команду «ОНР». Кілька разів зйомки були на межі зриву. Група двічі потрапляла в ДТП. Через велику різницю в часі і складної адаптації, хлопці постійно хворіли. В один із днів, на лікарняному ліжку опинився оператор. А в Техасі в будинок заповзла гримуча змія і вся знімальна група намагалася позбутися її за допомогою підручних предметів.

Проте найголовнішою інтригою сезону стане новий ведучий, який замінить «пацика» Руслана Ханумака. Днями Руслан записав відео, в якому повідомив, що змушений пропустити третій сезон з поважних причин. «У мене у самого сезончик народився, якому чотири з половиною місяці», – сказав Ханумак, тримаючи на руках сина (нагадаємо, у вересні минулого року Руслан вперше став батьком – журналістка Аліна Шаманська народила ведучому сина Артура). Ханумак закликав глядачів не сумувати за ним і повідомив, що замінить його дуже талановитий хлопець із Західної України.

Хто він – новий ведучий «Особливостей національної роботи»? Не пропустіть нові пригоди українських гастарбайтерів з 3 березня, щосуботи о 11:45 на ICTV!