На ICTV стартует третий сезон тревел-шоу «Особенности национальной работы»

Новый континент, рекорд неудач и декретный отпуск Руслана Ханумака

3 марта на ICTV стартует новый сезон популярного тревел-шоу «Особенности национальной работы». Его создатели подготовили зрителям сразу несколько сюрпризов – новый континент, новый ведущий и еще больше необычных профессий.

В третьем сезоне съемочная группа провела почти три месяца в США и Мексике. За это время сняли эпизоды в Техасе, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвании, Вашингтоне, Нью-Мексико, Аризоне, Неваде, Калифорнии и Нью-Йорке. Ведущие примерили 32 новые профессии. «Америка – это как другая планета. Все цивилизованно, люди открытые, многие здороваются.

Они уверены в завтрашнем дне и ничего не боятся. Веди себя – как хочешь, ходи – в чем хочешь», – рассказывает ведущий шоу, Андрей Зрожевский.

Но даже в этой цивилизованной стране ведущих поджидали настоящие испытания. «Чего я только не делал. На Манхэттене отдирал от тротуара специальной машиной жевательные резинки, помогал художнику рисовать картины их праха, делал интимные украшения для мужчин, а в Мексике убирал дом после поножовщины», – рассказывает Андрей.

Новый сезон отличился рекордным количеством неудач, подстерегавших команду «ОНР». Несколько раз съемки были на грани срыва. Группа дважды попадала в ДТП. Из-за большой разницы во времени и сложной адаптации, ребята постоянно болели. В один из дней, на больничной койке оказался оператор. А в Техасе в дом заползла гремучая змея и вся съемочная группа пыталась избавиться от нее с помощью подручных предметов.

Однако самой главной интригой сезона станет новый ведущий, который заменит «пацика» Руслана Ханумака. На днях Руслан записал видео, в котором сообщил, что вынужден пропустить третий сезон по уважительным причинам. «У меня у самого сезончик родился, которому четыре с половиной месяца», – сказал Ханумак, держа на руках сына (напомним, в сентябре прошлого года Руслан впервые стал отцом – журналистка Алина Шаманская родила ведущему сына Артура). Ханумак призвал зрителей не скучать по нему и сообщил, что заменит его очень талантливый парень с Западной Украины.

Кто он – новый ведущий «Особенностей национальной работы»? Не пропустите новые приключения украинских гастарбайтеров с 3 марта, каждую субботу в 11:45 на ICTV!