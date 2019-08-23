«Моя чарівна країна» – ICTV підготував ролик до Дня Незалежності

До 28-річчя Незалежності України телеканал ICTV підготував телеглядачам особливий ролик, який підкреслить зв’язок поколінь. Головними героями відео «Моя чарівна країна» стали комедійний актор Єгор Крутоголов та його син Лев.

Відео занурить глядача у чарівну природу нашої країни і покаже її героїчних мешканців.

Анастасія Штейнгауз, керуючий директор телеканалу ICTV поділилась подробицями:

– Незважаючи на різні думки – хтось вважає, що Україні 28 років, а хтось точно бачить день народження Батьківщини більше півтори тисячі років тому при заснуванні Києва – все одно День Незалежності – це дуже важливий день в історії для всіх українців.

Любов і ніжність до країни, почуття гордості бути українцем – це те, що ми показуємо в ролику.

Комік Єгор Крутоголов, якого глядачі побачать у святковому відео разом з сином, заради зйомок пожертвував своїм єдиним вихідним днем – зараз актор знімається у новому серіалі для ICTV. Як зізнається актор «Дизель Студіо», на участь у зйомках наполіг його син Лев.

– Ми з сином багато говоримо про державний устрій, про розвиток людства, про цивілізацію. Звісно, я розказую Леву, що таке незалежність і що б було, якби її не було. Розповідаю, яке в мене було дитинство, особливо порівнюючи з його дитинством, адже син народився і росте вже у незалежній Україні. Періодично я чую у відповідь: «Жесть! Як ви жили тоді! Не може такого бути!»

Звісно, сучасним дітям дивно чути, як ми жили раніше, але тоді ми не знали, як воно – жити у вільній країні.

Тепер ми вже не розуміємо, як це – жити у тій країні, – каже Єгор Крутоголов.

Зйомки ролика проходили у Бізнес Центрі «Торонто-Київ».

Дивіться ролик за лінком: https://www.youtube.com/watch?v=x556DAV_t6w