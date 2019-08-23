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Главная / «Моя прекрасная страна» – ICTV подготовил ролик ко Дню Независимости / 23.08.2019 12:51
23.08.2019 12:51
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«Моя прекрасная страна» – ICTV подготовил ролик ко Дню Независимости

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Ко 28-летию Независимости Украины телеканал ICTV подготовил телезрителям особый ролик, который подчеркнет связь поколений. Главными героями видео «Моя прекрасная страна» стали комедийный актер Егор Крутоголов и его сын Лев.

Видео погрузит зрителя в волшебную природу нашей страны и покажет ее героических жителей.

Анастасия Штейнгауз, управляющий директор телеканала ICTV, поделилась подробностями:

– Несмотря на разные мнения – кто-то считает, что Украине 28 лет, а кто-то точно видит день рождения Родины более полутора тысяч лет назад при основании Киева – все равно День Независимости – это очень важный день в истории для всех украинцев.

Любовь и нежность к стране, чувство гордости быть украинцем – это то, что мы показываем в ролике.

Комик Егор Крутоголов, которого зрители увидят в праздничном видео вместе с сыном, ради съемок пожертвовал своим единственным выходным днем – сейчас актер снимается в новом сериале для ICTV. Как признается актер «Дизель Студио», на участии в съемках настоял его сын Лев.

– Мы с сыном много говорим о государственном устройстве, о развитии человечества, о цивилизации. Конечно, я рассказываю Льву, что такое независимость и что бы было, если бы ее не было. Рассказываю, какое у меня было детство, особенно по сравнению с его детством, ведь сын родился и растет уже в независимой Украине. Периодически я слышу в ответ: «Жесть! Как вы жили тогда! Не может такого быть!»

Конечно, современным детям странно слышать, как мы жили раньше, но мы-то не знали, как оно – жить в свободной стране.

Теперь мы уже не понимаем, как это – жить в той стране, – говорит Егор Крутоголов.

Съемки ролика проходили в Бизнес Центре «Торонто-Киев».

Смотрите ролик по ссылке:  https://www.youtube.com/watch?v=x556DAV_t6w

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Теги: День Незалежності, день незалежності України, Єгор Куртоголов
23.08.2019 12:51
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