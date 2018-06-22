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Головна / Реаліті «Багач-бідняк»: Мільйонер стане продавцем овочів / 22.06.2018 13:39

Реаліті «Багач-бідняк»: Мільйонер стане продавцем овочів

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У понеділок 25 червня о 20:20 канал ICTV покаже другий випуск нового реаліті «Багач-бідняк» . Цього разу героєм проекту стане Максим Храмов, мільйонер з ресторанного бізнесу.

Цього успішного чоловіка ICTV відправить до міста Кам’янське і перетворить в безхатька на два дні. Мільйонер-ресторатор спробує роботу в цирку, буде мити машини, продаватиме овочі на міському ринку та коситиме газони аби заробити на житло та їжу.

максим храмов

Чи витримає Максим випробування на міцність чи здасться на півдорозі? Чи знайде роботу чи зізнається на всю країну, що він невдаха? Хто допоможе Максиму Храмову знайти роботу і повірить в нього?

Нагадаємо, Максим Храмов голова ради директорів компанії «3F» – Fun Food Family. Розвиває по франчайзингу мережі ресторанів швидкого обслуговування «Піца Челентано» та «Картопляна хата», а також власник закладів «PASTATECA» та «Гиви Рубинштейн».

«Багач-Бідняк » – унікальний проект, який перевірить мільйонерів на міцність в незвичних для них умовах. Вісім українських мільйонерів стануть учасниками незвичайного соціального експерименту – рівно на дві доби вони залишаться без своїх грошей, охорони і автомобілів. Їм належить відправитися в незнайоме місто. Завдання бізнесменів – пережити в незвичних умовах: знайти роботу, нічліг і не залишитися ні перед ким у боргу.

Дивіться другий випуск реаліті «Багач-бідняк» 25 червня у понеділок о 20:20 на ICTV.

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Теги: Багач-Бідняк, Богач бідняк, реаліті-шоу
22.06.2018 13:39
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