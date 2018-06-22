Реалити «Богач-бедняк»: миллионер станет продавцом овощей

В понедельник 25 июня в 20:20 канал ICTV покажет второй выпуск нового реалити «Богач-бедняк». На этот раз героем проекта станет Максим Храмов, миллионер из ресторанного бизнеса.

Этого успешного мужчину ICTV отправит в Каменское и превратит в бездомного на два дня. Миллионер-ресторатор попытается работать в цирке, будет мыть машины, продавать овощи на городском рынке и косить газоны, чтобы заработать на жилье и еду.

Выдержит ли Максим испытания на прочность или откажется на полпути? Найдет работу или признается на всю страну, что он неудачник? Кто поможет Максиму Храмову найти работу и поверит в него?

Напомним, Максим Храмов председатель совета директоров компании «3F» – Fun Food Family. Развивает по франчайзингу сети ресторанов быстрого обслуживания «Пицца Челентано» и «Картофельный дом», а также владелец заведений «PASTATECA» и «Гиви Рубинштейн».

«Богач-Бедняк» – уникальный проект, который проверит миллионеров на прочность в непривычных для них условиях. Восемь украинских миллионеров станут участниками необычного социального эксперимента – ровно на двое суток они останутся без своих денег, охраны и автомобилей. Им предстоит отправиться в незнакомый город. Задача бизнесменов – пережить в непривычных условиях: найти работу, ночлег и не остаться ни перед кем в долгу.

Смотрите второй выпуск реалити «Богач-бедняк» 25 июня в понедельник в 20:20 на ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.