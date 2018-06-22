PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / Реалити «Богач-бедняк»: миллионер станет продавцом овощей / 22.06.2018 13:39

Реалити «Богач-бедняк»: миллионер станет продавцом овощей

0 - 0

 В понедельник 25 июня в 20:20 канал ICTV покажет второй выпуск нового реалити «Богач-бедняк». На этот раз героем проекта станет Максим Храмов, миллионер из ресторанного бизнеса.

Этого успешного мужчину ICTV отправит в Каменское и превратит в бездомного на два дня. Миллионер-ресторатор попытается работать в цирке, будет мыть машины, продавать овощи на городском рынке и косить газоны, чтобы заработать на жилье и еду.

максим храмов

Выдержит ли Максим испытания на прочность или откажется на полпути? Найдет работу или признается на всю страну, что он неудачник? Кто поможет Максиму Храмову найти работу и поверит в него?

Напомним, Максим Храмов председатель совета директоров компании «3F» – Fun Food Family. Развивает по франчайзингу сети ресторанов быстрого обслуживания «Пицца Челентано» и «Картофельный дом», а также владелец заведений «PASTATECA» и «Гиви Рубинштейн».

«Богач-Бедняк» – уникальный проект, который проверит миллионеров на прочность в непривычных для них условиях. Восемь украинских миллионеров станут участниками необычного социального эксперимента – ровно на двое суток они останутся без своих денег, охраны и автомобилей. Им предстоит отправиться в незнакомый город. Задача бизнесменов – пережить в непривычных условиях: найти работу, ночлег и не остаться ни перед кем в долгу.

Смотрите второй выпуск реалити «Богач-бедняк» 25 июня в понедельник в 20:20 на ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Богач-Бедняк, Богач бедняк, реаліті-шоу
22.06.2018 13:39
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати