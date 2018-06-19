Мільйонер Олександр Меламуд шукає жінку, яка допомогла йому вижити

Учасник першої програми реаліті «Багач-Бідняк», український мільйонер Олександр Меламуд хоче віддячити незнайомку за виявлену доброту і просить її вийти на зв’язок.

Зйомки екстремального реаліті «Багач-Бідняк» (прем’єра 18 червня о 21:30 на ICTV) не обійшлися без зворушливих історій.

– Під час одного епізоду в Одесі, коли я читав свої вірші, до мене підійшла жінка, сказала, що вони їй сподобалися, і кинула мені 100 гривень, – розповідає учасник першої програми Олександр Меламуд. – Я був дуже здивований цією жінкою і тим, що вона віддала таку суму звичайному вуличному артистові. Це багато, дуже багато. Вона ще дещо розповіла мені про себе, але, на жаль, я не можу це озвучити.

Імовірно її звуть Вікторія і вона з Миколаєва. Ми її шукали, але не знайшли. Тому я дуже сподіваюся, що після того, як програма вийшла в ефір, вона її побачила і зателефонує на номер, який був на екрані. Я хочу і реально можу їй допомогти.

Нагадаємо, що проект «Багач-Бідняк» – це нове реаліті виробництва ICTV, в якому мільйонерів випробовують бідністю, а українців перевіряють на доброту. Кожен новий випуск – це історія одного багатія, який стає учасником незвичайного експерименту: рівно на дві доби він залишиться без грошей, гаджетів, охорони, помічників, дорогих авто та інших супутників заможного життя і відправиться в незнайоме місто. Завдання мільйонера – вижити: знайти роботу, нічліг і не залишитися ні перед ким у боргу. Найзворушливіший момент зйомок – останній день експерименту, коли, за правилами проекту, бізнесмени повернуться до тих, хто виявив до них доброту, щоб віддати борги і нагородити.

До речі, реаліті «Багач-бідняк» показав високий результат телеперегляду. Його подивились понад 2 мільйона українців **. Частка сягнула понад 11,9 %*, рейтинг склав – 2,7%.

* Дані розраховані для аудиторій 18-54 років вибірка «50 тис. +»

** Дані розраховані для аудиторії старше 4 років, вибірка «Вся Україна

Реаліті «Багач-Бідняк» – в ефірі ICTV щопонеділка о 21:30.

Випуск від 18.06.2018 можна подивитися тут: https://www.youtube.com/watch?v=Na5Eqx1MNYY

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