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Главная / Миллионер Александр Меламуд ищет женщину, которая помогла ему выжить / 19.06.2018 18:17

Миллионер Александр Меламуд ищет женщину, которая помогла ему выжить

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Участник первой программы реалити «Богач-Бедняк», украинский миллионер Александр Меламуд хочет отблагодарить незнакомку за проявленную доброту и просит ее выйти на связь.

Съемки экстремального реалити «Богач-Бедняк» (премьера 18 июня в 21:30 на ICTV) не обошлись без трогательных историй.

Во время одного эпизода в Одессе, когда я читал свои стихи, ко мне подошла женщина, сказала, что они ей понравились, и бросила мне 100 гривен, – рассказывает участник первой программы Александр Меламуд. –  Я был очень удивлен этой женщиной и тем, что она отдала такую сумму обычному уличному артисту. Это много, очень много. Она еще кое-что рассказала мне о себе, но, к сожалению, я не могу это озвучить.

Предположительно ее зовут Виктория и она из Николаева. Мы ее искали, но не нашли. Поэтому я очень надеюсь, что после того, как программа вышла в эфир, она ее увидела и позвонит по телефону, который был на экране. Я хочу и реально могу ей помочь.

Напомним, что проект «Богач-Бедняк» – это новое реалити производства ICTV, в котором миллионеров испытывают бедностью, а украинцев проверяют на доброту. Каждый новый выпуск – это история одного богача, который стал участником необычного эксперимента: ровно на двое суток он останется без денег, гаджетов, охраны, помощников, дорогих авто и других спутников богатой жизни и отправится в незнакомый город. Задача миллионера  – выжить: найти работу, ночлег и не остаться ни перед кем в долгу. Самый трогательный момент съемок – последний день эксперимента, когда, согласно правилам проекта, бизнесмены вернутся к тем, кто проявил к ним доброту, чтобы отдать долги и наградить.

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Кстати, реалити «Богач-бедняк» показал высокий результат телесмотрения. Его посмотрели более 2 миллионов украинцев **. Доля превысила 11,9% *, рейтинг составил – 2,7%.

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Реалити «Богач-Бедняк» – в эфире ICTV каждый понедельник в 21:30.

Выпуск от 18.06.2018 можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=Na5Eqx1MNYY

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Теги: Богач бедняк, нова програма, прем'єра ictv
19.06.2018 18:17
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