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Головна / Лід, багнюка, колючий дріт: Як команда ICTV долала забіг з перешкодами / 30.07.2018 15:16

Лід, багнюка, колючий дріт: Як команда ICTV долала забіг з перешкодами

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Цими вихідними Оксана Гутцайт, Андрій Ковальський, В’ячеслав Цимбалюк та інші співробітники каналу ICTV пройшли найважчий забіг з перешкодами у східній Європі – Legion Run 2018. На думку всіх учасників таких емоцій вже давно ніхто не пережива. Навіть професійні спортсмени, які були у складі команди не відчували скільки драйву та вибуху адреналіну.

«Враження просто неймовірні! Дійсність перевершила очікування! Це цілковитий кайф від старту до фінішу!

Шкода, що проводиться Legion Run лише раз у рік! Хочеться більше! Це повернення в дитинство, це виклик собі, це неймовірний командний дух! Це круто!», – згадує Оксана Гутцайт.  

До складу ICTV також журналісти, режисери монтажу, дизайнери, інженери і редактори. Учасникам вдалось пройти за одну годину всі випробування. На думку команди остання перешкода була найважчою – заплив на кількасот метрів вже виснажених, в одязі та мокрих кросівках.

Legion_2

«Legion Run – для мене став відкриттям. Сказати, що було важко – це нічого не сказати. Звісно, люди треновані таку трасу долають за виграшки. А от офісним працівникам було непросто. До фінішу я доповз втомлений, але щасливий. І гордий, що наша команда фінішувала. Можливо, не найшвидше, але ми прийшли до фінішу разом.

Наша ціль – щодня своєю роботою зміцнювати ICTV.

А якщо раптом забудемо – знову вийдемо на старт Legion Run», –  коментує Андрій Ковальський.

Нагадаємо, Legion Run – це п’ятикілометровий забіг з перешкодами, який проводиться в різних країнах по всьому світу. Legion Run – це відмінна можливість випробувати фізичні і психологічні кордону, і поділитися епічними моментами з друзями, колегами та родиною. Це не гонка і це не боротьба проти інших. Це чудові веселощі для дорослих!

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Теги: ведучі ICTV, змагання
30.07.2018 15:16
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