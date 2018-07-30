Лед, грязь, колючая проволока: Как команда ICTV преодолевала забег с препятствиями

В эти выходные Оксана Гутцайт, Андрей Ковальский, Вячеслав Цимбалюк и другие сотрудники канала ICTV прошли тяжелый забег с препятствиями в восточной Европе – Legion Run 2018. По мнению всех участников таких эмоций уже давно никто не переживал. Даже профессиональные спортсмены, которые были в составе команды не испытывали сколько драйва и взрыва адреналина.

«Впечатления просто невероятные! Действительность превзошла ожидания!

Это полный кайф от старта до финиша! Жаль, что проводится Legion Run лишь раз в год! Хочется больше! Это возвращение в детство, это вызов себе, это невероятный командный дух! Это круто! », –вспоминает Оксана Гутцайт.

В состав ICTV вошли также журналисты, режиссеры монтажа, дизайнеры, инженеры и редакторы. Участникам удалось пройти за один час все испытания. По мнению команды последнее препятствие было самым сложным – заплыв на несколько сотен метров уже истощенных, в одежде и мокрых кроссовках.

«Legion Run – для меня стал открытием. Сказать, что было трудно – это ничего не сказать. Конечно, люди тренированные такую трассу преодолевают играя. А вот офисным работникам было непросто. До финиша я дополз уставший, но счастливый. И горд, что наша команда финишировала. Возможно, не быстрее всех, но мы пришли к финишу вместе.

Наша цель – ежедневно своей работой укреплять ICTV.

А если вдруг забудем – снова выйдем на старт Legion Run», – комментирует Андрей Ковальский.

Напомним, Legion Run – это пятикилометровый забег с препятствиями, который проводится в разных странах по всему миру. Legion Run – это отличная возможность испытать физические и психологические границы, и поделиться эпическими моментами с друзьями, коллегами и семьей. Это не гонка и это не борьба против других. Это замечательные веселье для взрослых!

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