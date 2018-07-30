PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / Лед, грязь, колючая проволока: Как команда ICTV преодолевала забег с препятствиями / 30.07.2018 15:16

Лед, грязь, колючая проволока: Как команда ICTV преодолевала забег с препятствиями

0 - 0

В эти выходные Оксана Гутцайт, Андрей Ковальский, Вячеслав Цимбалюк и другие сотрудники канала ICTV прошли тяжелый забег с препятствиями в восточной Европе – Legion Run 2018. По мнению всех участников таких эмоций уже давно никто не переживал. Даже профессиональные спортсмены, которые были в составе команды не испытывали сколько драйва и взрыва адреналина.

«Впечатления просто невероятные! Действительность превзошла ожидания!

Это полный кайф от старта до финиша! Жаль, что проводится Legion Run лишь раз в год! Хочется больше! Это возвращение в детство, это вызов себе, это невероятный командный дух! Это круто! », –вспоминает Оксана Гутцайт.

В состав ICTV вошли также журналисты, режиссеры монтажа, дизайнеры, инженеры и редакторы. Участникам удалось пройти за один час все испытания. По мнению команды последнее препятствие было самым сложным – заплыв на несколько сотен метров уже истощенных, в одежде и мокрых кроссовках.

Legion_2

«Legion Run – для меня стал открытием. Сказать, что было трудно – это ничего не сказать. Конечно, люди тренированные такую трассу преодолевают играя. А вот офисным работникам было непросто. До финиша я дополз уставший, но счастливый. И горд, что наша команда финишировала. Возможно, не быстрее всех, но мы пришли к финишу вместе.

Наша цель – ежедневно своей работой укреплять ICTV.

А если вдруг забудем – снова выйдем на старт Legion Run», – комментирует Андрей Ковальский.

Напомним, Legion Run – это пятикилометровый забег с препятствиями, который проводится в разных странах по всему миру. Legion Run – это отличная возможность испытать физические и психологические границы, и поделиться эпическими моментами с друзьями, коллегами и семьей. Это не гонка и это не борьба против других. Это замечательные веселье для взрослых!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: ведучі ICTV, змагання
30.07.2018 15:16
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати