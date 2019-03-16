Культ собаки, кока та місто квітів – «Особливості національної роботи» на Батьківщині інків

В новому випуску тревел-шоу Андрій Зрожевський та Олег Шевчук відправляться на пошуки цікавих робіт відразу до трьох країн – Болівії, Перу та Чилі.

Це території, на яких колись простягалася імперія Інків. Її столиця була настільки багатою, що дахи прикрашали золотою фольгою, будинки витримували землетруси, а дорогами цієї цивілізації користуються і досі.

Як хлопці знайомилися з місцевою культурою, а Олег на один день навіть став інка-гідом? Що виробляють із листя коки? Та чому там особливе ставлення до собак? – Дивіться просто зараз у 16 випуску 4 сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи»!

Дивіться програму «Особливості національної роботи» щосуботи об 11:45 на ICTV.

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