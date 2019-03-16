Культ собаки, кока и город цветов – «Особенности национальной работы» на Родине инков

В новом выпуске тревел-шоу Андрей Зрожевский и Олег Шевчук отправятся на поиски интересных работ сразу в три страны – Боливию, Перу и Чили.

Это территории, на которых когда-то простиралась империя Инков. Ее столица была настолько богатой, что крыши украшали золотой фольгой, дома выдерживали землетрясения, а дорогами этой цивилизации пользуются до сих пор.

Как ребята знакомились с местной культурой, а Олег на один день даже стал инка-гидом? Что производят из листьев коки? И почему там особое отношение к собакам? – Смотрите прямо сейчас в 16 выпуске 4 сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы»!

Смотрите программу «Особенности национальной работы» каждую субботу в 11:45 на ICTV.

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