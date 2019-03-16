PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48LS0gPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOCIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJJQ1RWX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9IntyZXBsYWNlX21lfSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0PiAtLT48L2NlbnRlcj48L2Rpdj4=
Вход Регистрация
Главная / Культ собаки, кока и город цветов – «Особенности национальной работы» на Родине инков / 16.03.2019 13:00

Культ собаки, кока и город цветов – «Особенности национальной работы» на Родине инков

0 - 0

В новом выпуске тревел-шоу Андрей Зрожевский и Олег Шевчук отправятся на поиски интересных работ сразу в три страны – Боливию, Перу и Чили.

Это территории, на которых когда-то простиралась империя Инков. Ее столица была настолько богатой, что крыши украшали золотой фольгой, дома выдерживали землетрясения, а дорогами этой цивилизации пользуются до сих пор.

Как ребята знакомились с местной культурой, а Олег на один день даже стал инка-гидом? Что производят из листьев коки? И почему там особое отношение к собакам? – Смотрите прямо сейчас в 16 выпуске 4 сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы»!

Смотрите программу «Особенности национальной работы» каждую субботу в 11:45 на ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особенности национальной работы 4 сезон
16.03.2019 13:00
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати