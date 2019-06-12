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Головна / Країні потрібні чесні і вільні вибори, – SLM та ОПОРА продовжують кампанію і запрошують доєднуватись до неї усіх зацікавлених / 12.06.2019 11:38
12.06.2019 11:38
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Країні потрібні чесні і вільні вибори, – SLM та ОПОРА продовжують кампанію і запрошують доєднуватись до неї усіх зацікавлених

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Медіагрупа StarLightMedia та Громадянська мережа ОПОРА продовжать розповсюдження соціальних роликів, виготовлення інформаційних сюжетів, проведення і підтримку найрізноманітніших заходів, які мають на меті сприяти чесним та вільним виборам. Напередодні позачергових виборів до Верховної Ради України 21 липня 2019 року вони запрошують усі відповідальні медіа доєднатися до нового етапу масштабної інформаційної кампанії.

За результатами нещодавніх виборів, порушення були поодинокими і не мали системного характеру. Це неодноразово підкреслювали як українські експерти, так і міжнародні спостерігачі. Тож аби попередити порушення активного та пасивного виборчого права та забезпечити просвіту українців перед виборами народних депутатів, організатори кампанії планують знову розгорнути активну інформаційну діяльність. Велика інфокампанія також має на меті попередити порушення в день голосування та під час підрахунку голосів.

Мені приємно відзначити, що міжнародні спостерігачі позитивно оцінили рівень проведення виборів глави держави

Переконаний, що спільний проект StarLightMedia та  ОПОРА за чесні і вільні вибори зробив вагомий внесок, аби Президентські вибори в Україні пройшли без порушень та з повагою до фундаментальних свобод і цінностей. І ми хочемо продовжити цю роботу, – розповів президент медіагрупи StarLightMedia Олександр Богуцький.

StarLightMedia як потужна медіагрупа і лідер телебачення в Україні спрямує свій досвід, кращі практики та потенціал, щоб забезпечити українців повною інформацією напередодні виборів.

Ольга Айвазовська, координатор громадянської мережі ОПОРА, зазначає:

– Порушення виборчих прав часто є наслідком незнання  їх обсягів та беззахисність виборців перед бюрократією.

Порушення виборчих процедур можливе, коли виборчий процес – в тіні. Тому нашим спільним завданням є просвіта та інформування, а також належний суспільний резонанс щодо порушень

Останні ж легше попередити, ніж боротись на притягнення до відповідальності порушників. Практика президентських виборів доводить, що ми обрали правильний інструментарій.

Якщо ви стали свідками порушень законодавства під час виборів, закликаємо звертатися до Національної поліції за номером 102, за регіональними контактами незалежної спостережної організації ОПОРА на сайті oporaua.org. Якщо ж вам потрібна фахова юридична допомога, то користуйтесь гарячою лінією безоплатної правової допомоги 0 800 213 103.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: вибори в Україні, Олександр Богуцький, Ольга Айвазовська
12.06.2019 11:38
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