Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Стране нужны честные и свободные выборы, – SLM и ОПОРА продолжают кампанию и приглашают присоединяться к ней всех заинтересованных / 12.06.2019 11:38
12.06.2019 11:38
Поделиться

Стране нужны честные и свободные выборы, – SLM и ОПОРА продолжают кампанию и приглашают присоединяться к ней всех заинтересованных

0

Медиагруппа StarLightMedia и Гражданская сеть ОПОРА продолжат распространение социальных роликов, изготовление информационных сюжетов, проведение и поддержку самых разнообразных мероприятий, которые имеют целью способствовать честным и свободным выборам. Накануне внеочередных выборов в Верховную Раду Украины 21 июля 2019 года они приглашают все ответственные медиа присоединиться к новому этапу масштабной информационной кампании.

По результатам недавних выборов, нарушения были единичными и не имели системного характера. Это неоднократно подчеркивали как украинские эксперты, так и международные наблюдатели. Поэтому, чтобы предупредить нарушения активного и пассивного избирательного права и обеспечить просвещение украинцев перед выборами народных депутатов, организаторы кампании планируют снова развернуть активную информационную деятельность. Масштабная инфокампания также имеет целью предупредить нарушения в день голосования и при подсчете голосов.

Мне приятно отметить, что международные наблюдатели положительно оценили уровень проведения выборов главы государства

Убежден, что совместный проект StarLightMedia и ОПОРЫ за честные и свободные выборы внес весомый вклад в то, чтобы Президентские выборы в Украине прошли без нарушений и с уважением к фундаментальным свободам и ценностям. И мы хотим продолжить эту работу, – рассказал президент медиагруппы StarLightMedia Александр Богуцкий.

StarLightMedia как мощная медиагруппа и лидер телевидения в Украине направит свой опыт, лучшие практики и потенциал, чтобы обеспечить украинцев полной информацией накануне выборов.

Ольга Айвазовская, координатор гражданской сети ОПОРА, отмечает:

– Нарушение избирательных прав часто является следствием незнания их объемов и беззащитности избирателей перед бюрократией.

Нарушение избирательных процедур возможно, когда избирательный процесс – в тени. Поэтому нашей общей задачей является просвещение и информирование, а также надлежащий общественный резонанс о нарушениях

Последние же легче предупредить, нежели бороться за привлечение к ответственности нарушителей. Практика президентских выборов доказывает, что мы выбрали правильный инструментарий.

Если вы стали свидетелями нарушений законодательства во время выборов, призываем обращаться к Национальной полиции по номеру 102, по региональным контактами независимой наблюдательной организации ОПОРА на сайте oporaua.org. Если же вам нужна профессиональная юридическая помощь, то пользуйтесь горячей линией бесплатной правовой помощи 0 800 213 103.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: вибори в Україні, Олександр Богуцький, Ольга Айвазовська
12.06.2019 11:38
0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати