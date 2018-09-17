Цими вихідними 16 вересня в неділю близько тисячі киян прийшли до ботанічного саду імені Фоміна аби відсвяткувати #ДЕНЬТАТА разом з каналом ICTV.

Окрім киян на свято завітали зіркові татусі: Констянтин Стогній («Надзвичайні новини»), Андрій Ковальський («Факти. Спорт»), Вадим Карп’як («Свобода слова»), Егор Крутоголов, Євген Сморигін, Євген Гашенко («Дизель Студіо»), разом зі своїми дітьми вони провели чудово час, а саме посадили вербову алею, вчили своїх дітлахів стріляти з лука, грати в дартс, складати дженгу, стріляти з гігантської «Angry birds». Також Егор Крутоголов провів бої сумо серед дітей.

– Це був приголомшливий фестиваль. Я добре повеселився зі своїми дітками, зустрівся з шанувальниками, а найголовніше – ми всі разом посадили нові дерева.

Спасибі ICTV, за можливість зібратися всіх разом і зробити щось хороше

– говорить Євген Сморигін

Ведучий Андрій Ковальський на #ДЕНЬТАТА прийшов разом зі всією родиною. Андрій зізнався, що через щільний графік дуже мало часу на родину, а це свято стало ще однією нагодою повеселитись зі своїми рідними.

















Констянтин Стогній, Андрій Ковальський, Егор Крутоголов, Євген Сморигін разом з ICTV святкували #ДЕНЬТАТА / 9 фотографій

– Я радий, що телеканал ICTV активно підтримує ідею такого святкування. Це ж чудово, коли всією родиною можна на свіжому повітрі не лише погуляти, а й активно відпочити, та ще й в ботанічному саду. Зізнаюся, було приємно побачити старих друзів з «Дизель Студіо», з якими через щільні графіки зйомок спілкуюся нечасто. А також забавки для дітвори були просто неперевершені.

Я ніколи не стріляв з лука, давно не тримав в руках дротики для дартсу… А найголовніше – я посадив дерево.

І тепер воно буде рости на нашій алеї, так само, як ростуть мої діти», – ділиться враженнями Андрій Ковальський («Факти.Спорт»).

Канал ICTV в майбутньому планує тато-фестиваль зробити традицією та святкувати кожен рік.