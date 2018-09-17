В эти выходные 16 сентября в воскресенье около тысячи киевлян пришли в ботанический сад имени Фомина чтобы отпраздновать #ДЕНЬПАП вместе с каналом ICTV.

Кроме киевлян на праздник пришли звездные отцы: Константин Стогний ( «Чрезвычайные новости»), Андрей Ковальский ( «Факты.»), Вадим Карпьяк ( «Свобода слова»), Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Евгений Гашенко ( «Дизель Студио »), вместе со своими детьми они провели прекрасно время, а именно посадили вербовую аллею, учили своих детей стрелять из лука, играть в дартс, составлять дженгу, стрелять из гигантской« Angry birds ». Также Егор Крутоголов провел бои сумо среди детей.

– Это был потрясающий фестиваль. Я хорошо повеселился со своими детьми, встретился с поклонниками, а самое главное – мы все вместе посадили новые деревья.

Спасибо ICTV, за возможность собраться всем вместе и сделать что-то хорошее

– говорит Евгений Сморигин

Ведущий Андрей Ковальский #ДЕНЬПАП пришел вместе со всей семьей. Андрей признался, что из-за плотного графика очень мало времени на семью, а этот праздник стал еще одной возможностью повеселиться со своими родными.

















Константин Стогний, Андрей Ковальский, Егор Крутоголов, Евгений Сморыгин вместе с ICTV праздновали #ДЕНЬПАП / 9 фотографий

– Я рад, что телеканал ICTV активно поддерживает идею такого празднования. Это же прекрасно, когда всей семьей можно на свежем воздухе не только погулять, но и активно отдохнуть, да еще и в ботаническом саду. Признаюсь, было приятно увидеть старых друзей из «Дизель Студио», с которыми через плотные графики съемок общаюсь нечасто. А также игрушки для детишек были просто непревзойденные.

Я никогда не стрелял из лука, давно не держал в руках дротики для дартса … А самое главное – я посадил дерево.

И теперь оно будет расти на нашей аллее, так же, как растут мои дети, – делится впечатлениями Андрей Ковальский («Факты.Спорт»).

Канал ICTV в будущем планирует папа-фестиваль сделать традицией и праздновать каждый год.

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