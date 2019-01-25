Кіно свободи: «Хоробре серце» та «Жанна д’Арк» на ICTV

Історії про сильних духом людей, яких неможливо зламати жорсткими випробуваннями долі завжди приваблювали глядачів. І вже цієї суботи на ICTV Мел Гібсон в ролі Вільяма Воллеса «Хоробре серце» та Міла Йовович «Жанна д’Арк» будуть самовіддано боротись за свободу, честь та незалежність. Дивіться в суботу фільм «Хоробре серце» о 19:20, «Жанна д’Арк» о 22:40.

«Хоробре серце»

Драмі «Хоробре серце» швидко вдалося здобути статус культової історичної картини, отримати п’ять «Оскарів», «Золотий глобус» інші престижні нагороди, а також увійти до сотні найкращих фільмів світу.

А для Мела Гібсона, який виконав головну роль, стрічка стала справжнім проривом в професійній діяльності: справа в тому, що Гібсон розкрився в ній ще й як успішний режисер та продюсер і став лауреатом двох премій «Оскар» та премії «Золотий глобус».



via GIPHY

Сюжет: головний герой Вільям Воллес ще в дитинстві зіштовхнувся із жорстокістю, оскільки англійці вбили його брата та батька. Після цього ним став опікуватись дядько, який дав хлопчику можливість здобути хорошу освіту.

На рідні землі Вільям повернувся вже дорослим чоловіком, який мріяв про мирне життя та щасливу родину, але цьому не судилося здійснитись, адже його кохану теж вбили. Стан відчаю та непереборної люті підштовхнув Воллеса до помсти, яка поступово переросла в масштабне повстання Шотландії за незалежність проти англійського панування.

Дивіться історичну драму «Хоробре серце» в суботу о 19:20 та неділю о 15:16 на ICTV.

«Жанна д’Арк»

Вражаюча глибина візуальних образів, хвилююча музика та блискуча гра акторського складу (Міла Йовович, Венсан Кассель, Джон Малкович, Дастін Гоффман) дають глядачеві чудову можливість зануритись в атмосферу Середньовіччя та проникнутись трагічною історією національної героїні Франції – Жанни д’Арк.

До речі, фільм був номінований у 8 категоріях на найпрестижнішу французьку кінопремію «Сезар» та здобув нагороди за «кращі костюми» та «кращий звук».

Сюжет: Під час Столітньої війни 19-літня француженка Жанна побачила видіння, яке пізніше здійснилось: її рідну сестру вбили, а селище спалили дощенту. Вона так і не змогла пробачити вбивць, хоча й намагалася. Тому смілива дівчина відправилась до дофіна Карла з проханням надати військо, аби виграти майбутні битви.

Спадкоємець престолу повірив видінням Жанни та пішов назустріч і не дарма, адже всього за кілька днів їй вдалося перемогти англійські війська. Проте не судилося мужній Жанні довго тримати успішну оборону і згодом цей героїзм зіграв з нею злий жарт…

Дивіться фільм «Жанна д’Арк» в суботу о 22:40 та неділю о 13:00.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.