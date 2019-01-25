Кино свободы: «Храброе сердце» и «Жанна д’Арк» на ICTV

Истории о сильных духом людях, которых сложно сломать жесткими испытаниями судьбы всегда привлекали зрителей. И уже в эту субботу на ICTV Мел Гибсон в роли Уильяма Уоллеса «Храброе сердце» и Мила Йовович «Жанна д’Арк» будут самоотверженно бороться за свободу, честь и независимость. Смотрите в субботу фильм «Храброе сердце» в 19:20, «Жанна д’Арк» в 22:40.

«Храброе сердце»

Драме «Храброе сердце» быстро удалось стать культовой исторической картиной, получить пять «Оскаров», «Золотой глобус» другие престижные награды, а также войти в сотню лучших фильмов мира.

А для Мела Гибсона, который исполнил главную роль, лента стала настоящим прорывом в профессиональной деятельности: дело в том, что Гибсон раскрылся в ней еще и как успешный режиссер и продюсер и стал лауреатом двух премий «Оскар» и премии «Золотой глобус».



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Сюжет: главный герой Уильям Уоллес еще в детстве столкнулся с жестокостью, поскольку англичане убили его брата и отца. После этого им стал заниматься дядя, который дал мальчику возможность получить хорошее образование.

На родные земли Уильям вернулся уже взрослым человеком, мечтающим о мирной жизни и счастливой семье, но этому не суждено было осуществиться, ведь его любимую тоже убили. Состояние отчаяния и непреодолимой ярости подтолкнули Уоллеса к мести, которая постепенно переросла в масштабное восстание Шотландии за независимость против английского господства.

Смотрите историческую драму «Храброе сердце» в субботу в 19:20 и воскресенье в 15:16 на ICTV.

«Жанна д’Арк»

Впечатляющая глубина визуальных образов, волнующая музыка и блестящая игра актерского состава (Мила Йовович, Венсан Кассель, Джон Малкович, Дастин Хоффман) дают зрителю великолепную возможность окунуться в атмосферу Средневековья и проникнуться трагической историей национальной героини Франции – Жанны д’Арк.

Кстати, фильм был номинирован в 8 категориях на самую престижную французскую кинопремию «Сезар» и получил награды за «лучшие костюмы» и «лучший звук».

Сюжет: Во время Столетней войны у 19-летней француженки Жанны возникло видение, которое позже осуществилось: ее родную сестру убили, а поселок сожгли до тла. Она так и не смогла простить убийц, хотя и пыталась. Поэтому смелая девушка отправилась к дофину Карлу с просьбой предоставить войско, чтобы выиграть предстоящие битвы.

Наследник престола поверил видениям Жанны, пошел ей навстречу и не зря, ведь всего за несколько дней ей удалось победить английские войска. Однако не суждено было мужественной Жанне долго держать успешную оборону и впоследствии этот героизм сыграл с ней злую шутку …

Смотрите фильм «Жанна д’Арк» в субботу в 22:40 и воскресенье в 13:00.

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