4 роки тому, 27 січня 2015 року, глядачі телеканалу ICTV побачили перший випуск шоу «Ранок у Великому Місті». З того часу з вівторка по п’ятницю його незмінні ведучі Юлія Зорій, Павло Казарін і Антон Равицький розповідають і пояснюють з екрану всі найцікавіші і найважливіші новини та події, з якими прокидається Україна і весь світ.

Свій четвертий ювілей «Ранок…» відзначив у прямому ефірі в піднесеному настрої, з жартами і сюрпризами. Спеціально з нагоди дня народження Юля Зорій одягнула нову святкову сукню, а Антон Равицький – строгий костюм, білу сорочку і червону краватку. Але головним сюрпризом стала несподівана поява в студії картонного Павла Казаріна в повний зріст. Після миті розгубленості ведучі почали весело спілкуватися, а сам Казарін їм «підігравав» – з’являвся перед глядачами то в шапці-конусі іменинника, то з метеликом.

– Паша поїхав у відрядження і зараз ще спить. Але коли він побачить, яким був в ефірі, то дуже здивується.

Та й для нас були сюрпризи – у спеціальному сюжеті згадали наш перший ефір і найяскравіші моменти з життя проекту.

А коли на екрані з’явилося святкове відеозвернення Паші, в якому він говорив теплі, щирі слова про Антона, про мене, про всіх наших колег «за кадром», які створюють «Ранок…», я не змогла стримати сліз. Це було дуже зворушливо, – зізналася Юля після ефіру.











Картонний Казарін, святковий торт і сльози Зорій у прямому ефірі – «Ранок у Великому Місті» на ICTV святкує 4-річний ювілей / 6 фотографій

В кінці святкового випуску ведучі задмухали свічки на торті і загадали бажання для проекту.

– Чотири роки для ранкового шоу – це досить серйозний результат. Тому кожний наступний місяць я вважаю поліпшенням світового рекорду. А якщо без жартів, то я безмежно радий, що «Ранок …» стався в моєму житті, і що я зміг бути його частиною.

Проект познайомив мене з дивовижною командою, унікальними, яскравими і талановитими людьми, яких я вже вважаю своєю сім’єю.

Тому я в принципі не хочу з ними розлучатися. І сьогодні я бажаю всім нам – нехай «Ранок …» триває, триває і триває ще багато років, – побажав Антон Равицький всій команді.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.