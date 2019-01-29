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Главная / Картонный Казарин, праздничный торт и слезы Зорий в прямом эфире – «Утро в Большом Городе» празднует 4-летие. / 29.01.2019 18:00

Картонный Казарин, праздничный торт и слезы Зорий в прямом эфире – «Утро в Большом Городе» празднует 4-летие.

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4 года назад, 27 января 2015, зрители телеканала ICTV увидели первый выпуск  шоу «Утро в Большом Городе».  С тех пор со вторника по пятницу  его бессменные ведущие Юлия Зорий, Павел Казарин и Антон Равицкий рассказывают и объясняют с экрана все самые интересные и важные новости и события, с которыми просыпаются Украина и весь мир.

Свой четвертый юбилей  «Утро…» отметило в прямом эфире, как положено, в приподнятом настроении, с шутками и сюрпризами.  Специально по случаю дня рождения Юля Зорий надела новое праздничное платье, а Антон  Равицкий – строгий костюм, белую рубашку и красный галстук. Но главным сюрпризом стало неожиданное появление в студии картонного Павла Казарина в натуральную величину. После секундного замешательства ведущие стали весело с ним общаться, а сам Казарин им «подыгрывал» –  появлялся перед зрителями то в шапке-конусе именинника, то в бабочке.

Паша уехал в командировку и сейчас еще спит. Но когда он увидит, каким был  в эфире, он очень  удивится.

Да и для нас были сюрпризы – в специальном сюжете вспомнили наш первый эфир и самые яркие моменты из жизни проекта.

А когда на экране появилось праздничное видеобращение Паши, в котором он говорил теплые, искренние слова об Антоне, обо мне, о всех наших коллегах «за кадром», которые создают «Утро…»,  я не смогла сдержать слез. Это было очень трогательно, – призналась Юля после эфира.

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Картонный Казарин, праздничный торт и слезы Зорий в прямом эфире – «Утро в Большом Городе» празднует 4-летие. / 6 фотографий

В конце праздничного выпуска ведущие задули свечи на торте и загадали желания для проекта.

– Четыре года для утреннего шоу – достаточно серьезный результат. Поэтому каждый последующий месяц я считаю улучшением мирового рекорда. А если без шуток, я бесконечно рад, что «Утро…» случилось в моей жизни, и что я смог стать его частью.

Проект познакомил меня с удивительной командой, уникальными, яркими и талантливыми людьми, которых я уже считаю своей семьей.

Поэтому я в принципе не хочу с ними расставаться. И сегодня я желаю всем нам – пусть «Утро…» длится, длится и длится еще много лет,пожелал Антон Равицкий всей команде.

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Теги: Антон Равицький, Павло Казарин, Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
29.01.2019 18:00
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