Канал ICTV посів друге місце в рейтингу телеперегляду у 2018 році

Вперше в історії каналу ICTV посів друге місце серед ТОП-6 українських телеканалів за основними аудиторіями 18-54 (міста 50 тис.+).

У 2018 році телеканал ICTV на 8,6% збільшив свою частку порівняно з аналогічним періодом у 2017 році за аудиторією 18-54 (міста 50 тис.+).

У той же час канал традиційно утримує лідерство за чоловічою аудиторією. Вже 10 років українські чоловіки (18-54 міста 50 тис.+) надають перевагу ICTV серед інших телеканалів – частка каналу складає 13,0%. Цей показник майже вдвічі вищий, ніж у найближчого конкурента ICTV – каналу «1+1».

Загалом 2018 рік приніс телеканалу багато досягнень. Так, у 2018 році ICTV 39 разів займав перше місце за добовою часткою (18-54 міста 50 тис. +). Програми каналу ICTV 83 рази очолили ТОП програм за добу.

Успіху телеканалу у 2018 році сприяли високі показники ранкових, денних і праймових проектів, інформаційного блоку мовлення, публіцистико-аналітичних програм, серіалів та фільмів українського і зарубіжного виробництва.

– 2018 рік став для каналу переломним. Ми повірили, що можемо все, тому що у нас суперкоманда.

Контентна стратегія, розроблена в 2015 році, і ребрендинг 2017-го принесли результати – всі показники каналу б’ють рекорди.

Ми неймовірно вдячні нашим основним партнерським продакшенами – «Дизель Студіо» і PRO TV Віктора Приходька – за нескінченно зростаючі показники проектів. І пишаємося по-справжньому народною любов’ю до серіалу «Пес» і «Дизель Шоу». Ми продовжуємо ставити для себе надцілі і в 2019 році плануємо запустити кілька серіальних супер хітів, – підсумувала досягнення телеканалу Програмний директор ICTV, заступник Директора-Президента ICTV Олена Сахацька.

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