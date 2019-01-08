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Главная / Телеканал ICTV занял второе место по телесмотрению в 2018 году / 08.01.2019 13:36

Телеканал ICTV занял второе место по телесмотрению в 2018 году

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Впервые в истории канала ICTV занял второе место среди ТОП-6 украинских телеканалов по основным аудиториям 18-54 (города 50 тыс. +).

В 2018 году телеканал ICTV на 8,6% увеличил свою долю по сравнению с аналогичным периодом 2017 года по аудитории 18-54 (города 50 тыс. +).

В то же время канал традиционно удерживает лидерство по мужской аудитории. Уже 10 лет украинские мужчины (18-54 города 50 тыс. +) отдают предпочтение ICTV среди других телеканалов – доля канала составляет 13,0%. Этот показатель почти вдвое выше, чем у ближайшего конкурента – канала «1+1».

В целом 2018 год принес телеканалу много достижений. Так, в 2018 году ICTV 39 раз занимал первое место по суточной доле (18-54 города 50 тыс. +). Программы канала ICTV 83 раза возглавили ТОП программ в сутки.

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Успеху телеканала в 2018 году способствовали высокие показатели утренних, дневных и праймовых проектов, информационного блока вещания, публицистично-аналитических программ, сериалов и фильмов украинского и зарубежного производства.

– 2018 год стал для нас переломным. Мы поверили, что можем все, потому что у нас суперкоманда.

Контентная стратегия, разработанная в 2015 году,  и ребрендинг 2017 года принесли результаты – все показатели канала бьют рекорды.

Мы невероятно благодарны нашим основным партнёрским продакшенам – «Дизель Студио» и PRO TV Виктора Приходько – за бесконечно растущие показатели проектов. И гордимся по-настоящему народной любовью к сериалу «Пес» и «Дизель Шоу». Мы продолжаем ставить для себя сверхцели и в 2019 году планируем запустить несколько сериальных супер хитов, – подытожила достижения телеканала Программный директор ICTV, заместитель Директора-Президента ICTV Елена Сахацкая.

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Теги: рекорди ICTV
08.01.2019 13:36
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