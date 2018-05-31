Канал ICTV підтримає акцію #SaveOlegSentsov

У суботу, 2 червня, об 11:00, біля стели Незалежності (Майдан Незалежності) вібудеться акція #SaveOlegSentsov. Телеканал ICTV підтримує ініціативу та закликає небайдужих громадян прийти і взяти у ній участь.

Олег Сенцов – український режисер незаконно ув’язнений в російській в’язниці, який 14 травня цього року оголосив безстрокове голодування із вимогою звільнити усіх українських політв’язнів. Глобальна кампанія #SaveOlegSentsov має на меті підтримати його та інших українських політв’язнів.

2 червня об 11:00 на Майдані Незалежності громадські активісти поіменно назвуть політв’язнів, яких незаконно утримують за гратами в Росії та окупованому Криму. Серед них митці, журналісти, правозахисники, студенти, кримські татари. А також презентують символічну «червону картку» Кремлю та підпишуть футбольний м’яч зі прізвищами українських політв’язнів.

Загалом акції підтримки українських політв’язнів #SaveOlegSentsov 1-2 червня відбудуться у більш ніж 30 містах по всьому світу. Ознайомитись зі переліком міст де пройде акція можна за посиланням: https://bit.ly/2sgFtv9.

Загальними вимогами кампанії є:

До влади Росії: звільнити Олега Сенцова та всіх політичних в’язнів. До G-7: винести питання звільнення Олега Сенцова та усіх політичних в’язнів на обговорення під час 44 саміту G-7, 8-9 червня в Канаді. Ініціювати окремий перемовний процес між Росією та Україною зі звільнення громадян України, які засуджені в Росії та окупованому Криму за політичними мотивами і виступити посередниками у таких перемовинах. До влади країни, яка приймає участь у заходах навколо Чемпіонату світу з футболу, а також в інших офіційних заходах: піднімати питання стану прав людини і політв’язнів в Росії та окупованому Криму. До громадянського суспільства: підтримати лозунг “на чемпіонаті світу по футболу в Росії я вболіваю за політв’язнів”. До влади України: створити пост спец представника з прав українських політв’язнів, які утримуються в Росії та окупованому Криму.

Підтримати акцію у соцмережах можна за посиланнями:

Facebook: https://www.facebook.com/SaveSentsov/

Twitter: https://twitter.com/SaveSentsov

Telegram: https://t.me/SaveSentsov

Контактна особа: Катерина Бутко, 0932536263