Канал ICTV підтримає акцію #SaveOlegSentsov

У суботу, 2 червня, об 11:00, біля стели Незалежності (Майдан Незалежності) вібудеться акція #SaveOlegSentsov. Телеканал ICTV підтримує ініціативу та закликає небайдужих громадян прийти і взяти у ній участь.
Олег Сенцов – український режисер незаконно ув’язнений в російській в’язниці, який 14 травня цього року оголосив безстрокове голодування із вимогою звільнити усіх українських політв’язнів. Глобальна кампанія #SaveOlegSentsov має на меті підтримати його та інших українських політв’язнів.
2 червня об 11:00 на Майдані Незалежності громадські активісти поіменно назвуть політв’язнів, яких незаконно утримують за гратами в Росії та окупованому Криму. Серед них митці, журналісти, правозахисники, студенти, кримські татари. А також презентують символічну «червону картку» Кремлю та підпишуть футбольний м’яч зі прізвищами українських політв’язнів.
Загалом акції підтримки українських політв’язнів #SaveOlegSentsov 1-2 червня відбудуться у більш ніж 30 містах по всьому світу. Ознайомитись зі переліком міст де пройде акція можна за посиланням: https://bit.ly/2sgFtv9.
Загальними вимогами кампанії є:
- До влади Росії: звільнити Олега Сенцова та всіх політичних в’язнів.
- До G-7: винести питання звільнення Олега Сенцова та усіх політичних в’язнів на обговорення під час 44 саміту G-7, 8-9 червня в Канаді. Ініціювати окремий перемовний процес між Росією та Україною зі звільнення громадян України, які засуджені в Росії та окупованому Криму за політичними мотивами і виступити посередниками у таких перемовинах.
- До влади країни, яка приймає участь у заходах навколо Чемпіонату світу з футболу, а також в інших офіційних заходах: піднімати питання стану прав людини і політв’язнів в Росії та окупованому Криму.
- До громадянського суспільства: підтримати лозунг “на чемпіонаті світу по футболу в Росії я вболіваю за політв’язнів”.
- До влади України: створити пост спец представника з прав українських політв’язнів, які утримуються в Росії та окупованому Криму.
Підтримати акцію у соцмережах можна за посиланнями:
Facebook: https://www.facebook.com/SaveSentsov/
Twitter: https://twitter.com/SaveSentsov
Telegram: https://t.me/SaveSentsov
Контактна особа: Катерина Бутко, 0932536263
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