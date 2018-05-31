Канал ICTV поддержит акцию #SaveOlegSentsov

В субботу, 2 июня, в 11:00, возле стелы Независимости (Майдан Независимости) состоится акция #SaveOlegSentsov. Телеканал ICTV поддерживает инициативу и призывает неравнодушных граждан прийти и принять в ней участие.

Олег Сенцов – украинский режиссер незаконно заключен в российской тюрьме, который 14 мая этого года объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Глобальная кампания #SaveOlegSentsov имеет целью поддержать его и других украинских политзаключенных.

2 июня в 11:00 на Майдане Независимости общественные активисты поименно назовут политзаключенных, которых незаконно удерживают за решеткой в России и оккупированном Крыму. Среди них художники, журналисты, правозащитники, студенты, крымские татары. А также презентует символическую «красную карточку» Кремлю и подпишут футбольный мяч с фамилиями украинских политзаключенных.

В целом акции поддержки украинских политзаключенных #SaveOlegSentsov 1-2 июня состоятся в более чем 30 городах по всему миру. Ознакомиться со списком городов где пройдет акция можно по ссылке: https://bit.ly/2sgFtv9.

Общими требованиями кампании являются:

К власти России: освободить Олега Сенцова и всех политических заключенных. В G-7: вынести вопрос освобождения Олега Сенцова и всех политических заключенных на обсуждение во время 44 саммита G-7, 8-9 июня в Канаде. Инициировать отдельный переговорный процесс между Россией и Украиной по освобождению граждан Украины, которые осуждены в России и оккупированном Крыму по политическим мотивам и выступить посредниками в таких переговорах. К власти страны, которая принимает участие в мероприятиях связанных с Чемпионатом мира по футболу, а также в других официальных мероприятиях: поднимать вопрос состояния прав человека и политзаключенных в России и оккупированном Крыму. К гражданскому обществу: поддержать лозунг “на чемпионате мира по футболу в России я болею за политзаключенных”. К власти Украины: создать пост спец представителя по правам украинских политзаключенных, содержащихся в России и оккупированном Крыму.

Поддержать акцию в соцсетях можно по ссылкам:

Facebook: https://www.facebook.com/SaveSentsov/

Twitter: https://twitter.com/SaveSentsov

Telegram: https://t.me/SaveSentsov

Контактное лицо: Екатерина Бутко, 0932536263

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