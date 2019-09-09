Інна Шевченко відсвяткувала день народження на побережжі Атлантики

6 вересня Інна Шевченко відсвяткувала день народження. Цього року телеведуча вирішила провести своє свято в одному з найкрасивіших місць атлантичного побережжя Франції – на острові Ре.

Цього разу день народження відзначаю з укладкою, зробленою вітром і макіяжем з краплями океану! Стиль острова Ре, що в Атлантичному океані!

Інна Шевченко відзначає, що на острові найкраще пересуватися велосипедом, аби побачити якомога більше живописних місць та відчути особливу атмосферу океану.

Сьогодні ми проїхали більше 40 км. П’ята точка болить, ноги відвалюються. Але види і атмосфера коштують цих зусиль. Ніяке море не зрівняється з Атлантикою. Особливе повітря океану, смачно приправлене ароматом риби і устриць, перекличка чайок, качок, чапель та інших невідомих мені птахів, високе сонце, яке створює казкове освітлення, оголене дно океану після відпливу з загрузлими в мул рибальськими човнами …

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