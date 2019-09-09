Инна Шевченко отметила день рождения на побережье Атлантики

6 сентября Инна Шевченко отпраздновала день рождения. В этом году телеведущая решила провести свой праздник в одном из самых красивых мест атлантического побережья Франции – на острове Ре.

В этот раз день рождения отмечаю с укладкой, сделанной ветром и макияжем с каплями океана! Стиль острова Ре, что в Атлантическом океане!

Инна Шевченко отмечает, что на острове лучше передвигаться на велосипеде, чтобы увидеть как можно больше живописных мест и почувствовать особую атмосферу океана.

Сегодня мы проехали больше 40 км. Пятая точка болит, ноги отваливаются. Но виды и атмосфера стоит этих усилий. Никакое море не сравнится с Атлантикой. Особенный воздух океана, смачно сдобренный ароматом рыбы и устриц, перекличка чаек, уток, цапель и других неведомых мне птиц, высокое солнце, которое создаёт сказочное освещение, обнаженное дно океана после отлива с погрязшими в ил рыбацкими лодками…

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