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Главная / Инна Шевченко отметила день рождения на побережье Атлантики / 09.09.2019 16:40
09.09.2019 16:40
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Инна Шевченко отметила день рождения на побережье Атлантики

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6 сентября Инна Шевченко отпраздновала день рождения. В этом году телеведущая решила провести свой праздник в одном из самых красивых мест атлантического побережья Франции – на острове Ре.

В этот раз день рождения отмечаю с укладкой, сделанной ветром и макияжем с каплями океана! Стиль острова Ре, что в Атлантическом океане!

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Инна Шевченко отмечает, что на острове лучше передвигаться на велосипеде, чтобы увидеть как можно больше живописных мест и почувствовать особую атмосферу океана.

Сегодня мы проехали больше 40 км. Пятая точка болит, ноги отваливаются. Но виды и атмосфера стоит этих усилий. Никакое море не сравнится с Атлантикой. Особенный воздух океана, смачно сдобренный ароматом рыбы и устриц, перекличка чаек, уток, цапель и других неведомых мне птиц, высокое солнце, которое создаёт сказочное освещение, обнаженное дно океана после отлива с погрязшими в ил рыбацкими лодками…

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Теги: Інна Шевченко, факти ICTV
09.09.2019 16:40
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