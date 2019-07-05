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Главная / Инна Шевченко отдыхает с родителями в Провансе / 05.07.2019 13:51
05.07.2019 13:51
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Инна Шевченко отдыхает с родителями в Провансе

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Инна Шевченко отправилась в отпуск в Прованс вместе со своими родителями. Звезда ICTV активно делится яркими фотографиями и видео с семейного отдыха в социальной сети Instagram.

Кроме того, ведущая решила познакомить двух самых родных людей со своим женихом Лораном, который живет и работает во Франции режиссером.

Привет из Прованса! Вот и начался наш отпуск с родителями – и знакомство с Лораном!

Сначала семья отправилась полюбоваться удивительной красотой необъятных лавандовых полей в официальную столицу лаванды – Сол в округе Воклюз.

Прогулялись по селению, отведали лавандового мороженого и прикоснулись к прекрасным кустам!64842737_397271504509811_929471926713090840_n

Также ведущая показала родителям один из самых красивых городов французского Прованса – Руссильон.

168см и 154см! Чувствую себя Гулливером с моей маленькой мамочкой! Даже ступеньки не помогли! Гуляли по Руссильону и кокетничали!64815455_2306405302968005_2005107739697719561_n

А еще наслаждались невероятными пейзажами каланков – природных бухт среди скалистых берегов.

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Инна Шевченко отдыхает с родителями в Провансе / 4 фотографии

Больше фото с семейного отдыха смотрите в Instagram Инны Шевченко.

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Теги: Інна Шевченко, факти ICTV
05.07.2019 13:51
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