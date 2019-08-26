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Головна / Інна Шевченко поділилась унікальним рецептом пармантьє із баклажанів / 26.08.2019 13:00
26.08.2019 13:00
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Інна Шевченко поділилась унікальним рецептом пармантьє із баклажанів

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Ведуча «Фактів» Інна Шевченко часто ділиться в соціальних мережах не лише цікавими історіями про життя у Франції, а й вишуканими французькими стравами. Днями зірка ICTV опублікувала покроковий рецепт смачної та ситної запіканки – пармантьє із баклажанів.

Вам знадобиться:

  • баклажан – 3 шт.
  • яловичий фарш – 300 г
  • тертий сир – 150 г
  • сметана – 200 мл.
  • часник – 2 зубчика
  • чорний мелений перець
  • сіль
  • чебрець

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Як приготувати?

  1. Вмикаємо духовку на 180 градусів.
  2. Знімаємо шкірку з 2-х баклажанів, а третій залишаємо зі шкіркою.
  3. Всі 3 баклажана ріжемо уздовж на дольки – шириною близько 0,5-1 см.
  4. У велику сковороду наливаємо трохи води і додаємо трішки солі. Чекаємо поки вода закипить, кладемо часточки баклажанів і залишаємо на 3 хвилини варитися. Перевертаємо – і знову чекаємо 3 хвилини.
  5. У фарш додаємо подрібнений часник, сіль, перець і чебрець. У сковороду наливаємо оливкову олію, підсмажуємо фарш 5-7 хвилин і перекладаємо в тарілку.
  6. У сковороду знову наливаємо оливкову олію, і підсмажуємо баклажани з двох сторін до золотистої скоринки.
  7. У форму для духовки викладаємо баклажани без шкірки щільно одним шаром, трохи солимо. Зверху кладемо підсмажений фарш. Виливаємо всю сметану, посипаємо половиною сиру.
  8. Далі кладемо баклажани зі шкіркою, трохи солі і перцю, посипаємо залишками сиру, і ставимо в духовку на годину-півтори.

Інна Шевченко радить подавати страву з легким червоним вином.

Смачного!

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Теги: Инна Шевченко, рецепти, факти ICTV
26.08.2019 13:00
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