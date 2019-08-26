Інна Шевченко поділилась унікальним рецептом пармантьє із баклажанів

Ведуча «Фактів» Інна Шевченко часто ділиться в соціальних мережах не лише цікавими історіями про життя у Франції, а й вишуканими французькими стравами. Днями зірка ICTV опублікувала покроковий рецепт смачної та ситної запіканки – пармантьє із баклажанів.

Вам знадобиться:

баклажан – 3 шт.

яловичий фарш – 300 г

тертий сир – 150 г

сметана – 200 мл.

часник – 2 зубчика

чорний мелений перець

сіль

чебрець

Як приготувати?

Вмикаємо духовку на 180 градусів. Знімаємо шкірку з 2-х баклажанів, а третій залишаємо зі шкіркою. Всі 3 баклажана ріжемо уздовж на дольки – шириною близько 0,5-1 см. У велику сковороду наливаємо трохи води і додаємо трішки солі. Чекаємо поки вода закипить, кладемо часточки баклажанів і залишаємо на 3 хвилини варитися. Перевертаємо – і знову чекаємо 3 хвилини. У фарш додаємо подрібнений часник, сіль, перець і чебрець. У сковороду наливаємо оливкову олію, підсмажуємо фарш 5-7 хвилин і перекладаємо в тарілку. У сковороду знову наливаємо оливкову олію, і підсмажуємо баклажани з двох сторін до золотистої скоринки. У форму для духовки викладаємо баклажани без шкірки щільно одним шаром, трохи солимо. Зверху кладемо підсмажений фарш. Виливаємо всю сметану, посипаємо половиною сиру. Далі кладемо баклажани зі шкіркою, трохи солі і перцю, посипаємо залишками сиру, і ставимо в духовку на годину-півтори.

Інна Шевченко радить подавати страву з легким червоним вином.

Смачного!

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