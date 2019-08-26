Инна Шевченко поделилась уникальным рецептом пармантье из баклажанов

Ведущая «Фактов» Инна Шевченко часто делится в социальных сетях не только интересными историями о жизни во Франции, но и изысканными французскими блюдами. На днях звезда ICTV опубликовала пошаговый рецепт вкусной и сытной запеканки – пармантье из баклажанов.

Вам понадобится:

баклажан – 3 шт.

– говяжий фарш – 300 г

говяжий фарш – 300 г – тертый сыр – 150 г

– сметана – 200 мл.

– чеснок – 2 зубчика

– черный молотый перец

– соль

– тимьян

Как приготовить?

Включаем духовку на 180 градусов. Снимаем кожуру с 2-х баклажанов, а третий оставляем с кожурой. Все 3 баклажана режем вдоль на дольки – шириной около 0,5-1 см. В большую сковороду наливаем немного воды и добавляем чуть-чуть соли. Ждём пока вода закипит, кладём дольки баклажанов и оставляем на 3 минуты вариться. Переворачиваем – и снова ждем 3 минуты. В фарш добавляем измельчённый чеснок, соль, перец и тимьян. В сковороду наливаем оливковое масло, поджариваем фарш 5-7 минут и перекладываем в тарелку. В сковороду снова наливаем оливковое масло, и поджариваем баклажаны с двух сторон до золотистой корочки. В форму для духовки выкладываем баклажаны без кожуры плотно одним слоем, немного солим. Сверху кладём поджаренный фарш. Выливаем всю сметану, посыпаем половиной сыра. Далее кладём баклажаны с кожурой, немного соли и перца, посыпаем остатками сыра, и ставим в духовку на час-полтора.

Инна Шевченко советует подавать блюдо с легким красным вином.

Приятного аппетита!