Инна Шевченко поделилась уникальным рецептом пармантье из баклажанов

Ведущая «Фактов» Инна Шевченко часто делится в социальных сетях не только интересными историями о жизни во Франции, но и изысканными французскими блюдами. На днях звезда ICTV опубликовала пошаговый рецепт вкусной и сытной запеканки – пармантье из баклажанов.
Вам понадобится:
- баклажан – 3 шт.
- – говяжий фарш – 300 г
- – тертый сыр – 150 г
- – сметана – 200 мл.
- – чеснок – 2 зубчика
- – черный молотый перец
- – соль
- – тимьян
Как приготовить?
- Включаем духовку на 180 градусов.
- Снимаем кожуру с 2-х баклажанов, а третий оставляем с кожурой.
- Все 3 баклажана режем вдоль на дольки – шириной около 0,5-1 см.
- В большую сковороду наливаем немного воды и добавляем чуть-чуть соли. Ждём пока вода закипит, кладём дольки баклажанов и оставляем на 3 минуты вариться. Переворачиваем – и снова ждем 3 минуты.
- В фарш добавляем измельчённый чеснок, соль, перец и тимьян. В сковороду наливаем оливковое масло, поджариваем фарш 5-7 минут и перекладываем в тарелку.
- В сковороду снова наливаем оливковое масло, и поджариваем баклажаны с двух сторон до золотистой корочки.
- В форму для духовки выкладываем баклажаны без кожуры плотно одним слоем, немного солим. Сверху кладём поджаренный фарш. Выливаем всю сметану, посыпаем половиной сыра.
- Далее кладём баклажаны с кожурой, немного соли и перца, посыпаем остатками сыра, и ставим в духовку на час-полтора.
Инна Шевченко советует подавать блюдо с легким красным вином.
Приятного аппетита!
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