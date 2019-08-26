Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Инна Шевченко поделилась уникальным рецептом пармантье из баклажанов / 26.08.2019 13:00
26.08.2019 13:00
Поделиться

Инна Шевченко поделилась уникальным рецептом пармантье из баклажанов

0

Ведущая «Фактов» Инна Шевченко часто делится в социальных сетях не только интересными историями о жизни во Франции, но и изысканными французскими блюдами. На днях звезда ICTV опубликовала пошаговый рецепт вкусной и сытной запеканки – пармантье из баклажанов.

Вам понадобится:

  • баклажан – 3 шт.
  • говяжий фарш – 300 г
  • – тертый сыр – 150 г
  • – сметана – 200 мл.
  • – чеснок – 2 зубчика
  • – черный молотый перец
  • – соль
  • – тимьян

66891797_704641236628093_2405181126069154780_n

Как приготовить?

  1. Включаем духовку на 180 градусов.
  2. Снимаем кожуру с 2-х баклажанов, а третий оставляем с кожурой.
  3. Все 3 баклажана режем вдоль на дольки – шириной около 0,5-1 см.
  4. В большую сковороду наливаем немного воды и добавляем чуть-чуть соли. Ждём пока вода закипит, кладём дольки баклажанов и оставляем на 3 минуты вариться. Переворачиваем – и снова ждем 3 минуты.
  5. В фарш добавляем измельчённый чеснок, соль, перец и тимьян. В сковороду наливаем оливковое масло, поджариваем фарш 5-7 минут и перекладываем в тарелку.
  6. В сковороду снова наливаем оливковое масло, и поджариваем баклажаны с двух сторон до золотистой корочки.
  7. В форму для духовки выкладываем баклажаны без кожуры плотно одним слоем, немного солим. Сверху кладём поджаренный фарш. Выливаем всю сметану, посыпаем половиной сыра.
  8. Далее кладём баклажаны с кожурой, немного соли и перца, посыпаем остатками сыра, и ставим в духовку на час-полтора.

Инна Шевченко советует подавать блюдо с легким красным вином.

Приятного аппетита!

Теги: Инна Шевченко, рецепти, факти ICTV
26.08.2019 13:00
0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще