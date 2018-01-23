Інна Шевченко: «У Франції про війну в Україні знають дуже мало»

Ведуча програми «Факти» Інна Шевченко часто буває у Франції. Телеведуча зізнається, що зараз живе на дві країни, адже у Франції живе її наречений. Про свої враження від цієї країни Інна Шевченко розповіла «Фактам ICTV».

Про жителів Франції

Мені подобається їх почуття такту. Я бачу великий контраст між ними і нами.

У нас люди з легкістю можуть тебе перебити, поправити. У Франції так ніколи не зроблять, адже у них це просто неввічливо

І взагалі у нас люди часто агресивно поводяться, у нас якась енергія захисту і агресії. Це відчувається буквально відразу ж, коли я підходжу до виходу на наш рейс – на тебе тут же починають дивитися насуплені особи.

Про смак до життя

Мені дуже подобається, що у французів все зі смаком. Вони до всіх своїх занять підходять з якоюсь такою церемонією, розстановкою. Не так як у нас – все їмо на ходу, не стежимо за цим, часто просто набиваємо шлунок. У них це неприпустимо, там потрібно все красиво сервірувати, сісти, поговорити і потихеньку все з’їсти. І ось це дійсно дає додатковий смак в життя. Мені подобається те, як французи роблять своє життя смачнішим.

Про українську інформаційну політику у Франції

Про Україну там знають дуже мало. Постійно запитують, як у нас тут справи. І коли я кажу, що війна у нас ще йде, всі дуже дивуються.

Абсолютно ніякої інформації про те, що у нас триває війна, там немає

У них там навіть в кінотеатрах недавно пройшов російський фільм «Нелюбов». Там в одному епізоді десять хвилин транслювався Кисельов – з усією його риторикою про «українських карателів». І це все йшло в Парижі в кінотеатрі.

Чому Україна не робить нічого подібного? Наша інформаційна політика у Франції розвинена дуже слабо. Там проходив фестиваль українського кіно – у нас про це не було ніякої інформації. Була акція на підтримку Олега Сенцова – та ж історія. Якщо я, можливо, коли-небудь переїду до Франції, хотіла б там займатися саме такою інформаційною політикою. Бо хто ж буде нам допомагати, якщо ніхто не знає про нашу війну і всі думають, що вона вже закінчилася?







Інна Шевченко: «У Франції про війну в Україні знають дуже мало» / 4 фотографії

Про плани

Мені подобається жити у Франції. Але тут у мене поки робота, а там не знаю, чим зараз зможу займатися. В Україні активно вчу французьку мову, ходжу на курси.

Я ще не вирішила точно переїжджати. Поки мене влаштовує таке життя, коли тиждень там – тиждень тут

Ну і, чесно кажучи, там мені більше подобається проводити час ніж тут, там все якось легше і простіше.