Инна Шевченко: «Во Франции о войне в Украине знают очень мало»

Ведущая программы «Факты» Инна Шевченко часто бывает во Франции. Телеведущая признается, что сейчас живет на две страны, ведь во Франции живет ее жених. О своих впечатлениях от этой страны Инна Шевченко рассказала «Фактам ICTV».

О жителях Франции

Мне нравится их чувство такта. Я вижу большой контраст между ними и нами.

У нас люди с легкостью могут тебя перебить, поправить. Во Франции так никогда не сделают, поскольку у них это просто невежливо

И вообще у нас люди часто агрессивно себя ведут, у нас какая-то энергия защиты и агрессии. Это ощущается буквально сразу же, когда я подхожу к выходу на наш рейс – на тебя тут же начинают смотреть нахмуренные лица.

О вкусе к жизни

Мне очень нравится, что у французов все со вкусом. Они ко всем своим занятиям подходят с какой-то такой церемонией, расстановкой. Не так как у нас – все едим на ходу, не следим за этим, часто просто набиваем желудок. У них это недопустимо, там нужно все красиво сервировать, сесть, поговорить и потихоньку все съесть. И вот это действительно дает дополнительный вкус в жизни. Мне нравится то, как французы делают свою жизнь вкуснее.

Об украинской информационной политике во Франции

Об Украине там знают очень мало. Постоянно спрашивают, как у нас тут дела. И когда я говорю, что война у нас еще идет, все очень удивляются.

Абсолютно никакой информации о том, что у нас продолжается война, там нет

У них там даже в кинотеатрах недавно прошел российский фильм «Нелюбовь». Там в одном эпизоде десять минут транслировался Киселев – со всей его риторикой про «украинских карателей». И это все шло в Париже в кинотеатре.

Почему Украина не делает ничего подобного? Наша информационная политика во Франции развита очень слабо. Там проходил фестиваль украинского кино – у нас об этом не было никакой информации. Была акция в поддержку Олега Сенцова – та же история. Если я, может быть, когда-нибудь перееду во Францию, хотела бы там заниматься именно такой информационной политикой. Потому что кто же будет нам помогать, если никто не знает о нашей войне и все думают, что она уже закончилась?







Инна Шевченко: «Во Франции о войне в Украине знают очень мало» / 4 фотографии

О планах

Мне нравится жить во Франции. Но тут у меня пока работа, а там не знаю, чем сейчас смогу заниматься. В Украине активно учу французский язык, хожу на курсы.

Я еще не решила точно переезжать. Пока меня устраивает такая жизнь, когда неделя там – неделя здесь

Ну и, честно говоря, там мне больше нравится проводить время чем здесь, там все как-то легче и проще.