«Індіана Джонс»: ТОП-7 цікавих фактів про фільми

Фільми про авантюрні пригоди Індіани Джонса завоювали прихильність мільйонів шанувальників по всьому світу і є одними із найпопулярніших пригодницьких стрічок у світовому кінематографі. На цих вихідних телеканал ICTV покаже всі чотири фільми, а поки пропонуємо Вам топ-7 цікавих фактів, пов’язаних зі зйомками історії про відважного археолога Індіану Джонса.

1.Спочатку головного героя звали не «Індіана Джонс», а «Індіана Сміт», але Стівен Спілберг прийняв рішення про заміну, оскільки ненавидить прізвище «Сміт».

2.Для того, аби капелюх Індіани Джонса став культовим, костюмеру довелось добряче його зігнути, а сам Гаррісон Форд декілька разів на нього сів. Щодо шкіряної куртки, то її довелось зістарити різними можливими методами.

3.Під час зйомок в Тунісі, більшість акторів та всієї знімальної команди захворіли на дизентерію. Проте Стівену Спілбергу вдалося уникнути хвороби, адже він харчувався лише тими продуктами, які привіз із собою.

4.Спеціально для зйомок фільму було вирощено близько двох тисяч щурів.

5.Найулюбленішим фільмом Стівена Спілберга про Індіану Джонса є «Останній хрестовий похід».

6.У фільмі «Індіана Джонс і Храм долі» головні персонажі отримали імена на честь собак своїх творців: кокер-спанієля Стівена Спілберга – Віллі, собаки сценариста Уілларда Хайка – Коротуна та аляскинського маламута Джорджа Лукаса – Індіану.

7.Індіана Джонс – надзвичайно популярний та яскравий персонаж у масовій культурі. Про авантюрного археолога було випущено чимало коміксів, комп’ютерних ігор і навіть музичних кліпів. Наприклад, група Aqua зняла кліп на пісню «Doctor Jones».

Дивіться серію фільмів про Індіану Джонса цими вихідними на ICTV:

-«Індіана Джонс: У пошуках загубленого ковчегу» в суботу о 16:30, в неділю об 11:12 та о 13:10;

-«Індіана Джонс: Храм долі» в суботу о 20:12, в неділю о 13:54;

-«Індіана Джонс: Останній хрестовий похід» в суботу о 22:34, в неділю о 16:09;

-«Індіана Джонс та королівство кришталевого черепа» в неділю о 19:14.

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