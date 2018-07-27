«Индиана Джонс» ТОП-7 интересных фактов о фильмах

Фильмы об авантюрных приключениях Индианы Джонса завоевали любовь миллионов поклонников по всему миру и являются одними из самых популярных приключенческих кинолент в мировом кинематографе. На этих выходных телеканал ICTV покажет все четыре фильма, а пока предлагаем Вам топ-7 интересных фактов, связанных со съемками истории об отважном археологе Индиане Джонсе.

1.Сначала главного героя звали не «Индиана Джонс», а «Индиана Смит», но Стивен Спилберг принял решение о замене, поскольку ненавидит фамилию «Смит».

2. Для того, чтобы шляпа Индианы Джонса стала культовой, костюмеру пришлось изрядно ее согнуть, а сам Харрисон Форд несколько раз на нее сел. Кожаную куртку пришлось состарить различными возможными методами.

3.Во время съемок в Тунисе, большинство актеров и всей съемочной команды заболели дизентерией. Однако Стивену Спилбергу удалось избежать болезни, поскольку он питался только теми продуктами, которые привез с собой.

4.Специально для съемок фильма было выращено около двух тысяч крыс.

5.Самым любимым фильмом Стивена Спилберга об Индиане Джонсе является «Последний крестовый поход».

6.В фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы» главные персонажи получили имена в честь собак своих создателей: кокер-спаниеля Стивена Спилберга – Вилли, собаки сценариста Уилларда Хайка – Коротышки и аляскинского маламута Джорджа Лукаса – Индиану.

7.Индиана Джонс – очень популярный и яркий персонаж в массовой культуре. Об авантюрном археологе было выпущено много комиксов, компьютерных игр и даже музыкальных клипов. Например, группа Aqua сняла клип на песню «Doctor Jones».

Смотрите серию фильмов об Индиане Джонсе этими выходными на ICTV:

– «Индиана Джонс: В поисках затерянного ковчега» в субботу в 16:30, в воскресенье в 11:12 и в 13:10;

– «Индиана Джонс: Храм судьбы» в субботу в 20:12, в воскресенье в 13:54;

– «Индиана Джонс: Последний крестовый поход» в субботу в 22:34, в воскресенье в 16:09;

– «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» в воскресенье в 19:14.

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