PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вхід Реєстрація
Головна / ICTV в останній день весни встановив декілька рекордів / 01.06.2018 17:56

ICTV в останній день весни встановив декілька рекордів

0 - 0

31 травня канал ICTV став рекордсменом та зайняв першість серед інших українських загальнонаціональних каналів по комерційній аудиторії.

31 травня канал ICTV став рекордсменом та зайняв першість серед інших українських загальнонаціональних каналів по комерційній аудиторії * .

31 травня з нами проводили час 9,2 млн. українців** . Частка становила  – 10,7% по аудиторії 18-54 (50 тис. +) *.

Record_ICTV_facty

Особливим досягненням став рекорд ранкової програми «Ранок у Великому Місті», яка досягла найкращого результату за час свого існування: частка склала 14,9%*. В цей день з «Ранком у Великому Місті» прокинулось понад 1,3 млн українців**.

Високими цифрами порадував та інформаційний випуск «Факти» о 12:45 , який також побив свій рекорд за останні 5 років. Доля – склала 17,3 %*.

Record_ICTV_ranok_facty копия 2

* Дані розраховані для аудиторій у віці 18-54 вибірка «50 тис. +».

** Дані розраховані для аудиторії старших 4 років, вибірка «Вся Україна»

Джерело даних компанія Nielsen. Ц.А: 18-54 (50+) / Вся Україна

Період: 31.05.18. Використовуються Overnight.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: рекорди ICTV, Утро в Большом Городе, факти ICTV
01.06.2018 17:56
0 - 0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати