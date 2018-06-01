ICTV в останній день весни встановив декілька рекордів

31 травня канал ICTV став рекордсменом та зайняв першість серед інших українських загальнонаціональних каналів по комерційній аудиторії.

31 травня канал ICTV став рекордсменом та зайняв першість серед інших українських загальнонаціональних каналів по комерційній аудиторії * .

31 травня з нами проводили час 9,2 млн. українців** . Частка становила – 10,7% по аудиторії 18-54 (50 тис. +) *.

Особливим досягненням став рекорд ранкової програми «Ранок у Великому Місті», яка досягла найкращого результату за час свого існування: частка склала 14,9%*. В цей день з «Ранком у Великому Місті» прокинулось понад 1,3 млн українців**.

Високими цифрами порадував та інформаційний випуск «Факти» о 12:45 , який також побив свій рекорд за останні 5 років. Доля – склала 17,3 %*.

* Дані розраховані для аудиторій у віці 18-54 вибірка «50 тис. +».

** Дані розраховані для аудиторії старших 4 років, вибірка «Вся Україна»

Джерело даних компанія Nielsen. Ц.А: 18-54 (50+) / Вся Україна

Період: 31.05.18. Використовуються Overnight.

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