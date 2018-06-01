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Главная / ICTV в последний день весны установил несколько рекордов / 01.06.2018 17:56

ICTV в последний день весны установил несколько рекордов

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31 мая канал ICTV стал рекордсменом и занял первенство среди других украинских общенациональных каналов по коммерческой аудитории.

31 мая канал ICTV стал рекордсменом и занял первенство среди других украинских общенациональных каналов по коммерческой аудитории *.

31 мая с нами проводили время 9,2 млн. украинцев **. Доля составляла – 10,7% по аудитории 18-54 (50 тыс. +) *.

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Особым достижением стал рекорд утренней программы «Утро в Большом Городе», которая достигла наилучшего результата за время своего существования: доля составила 14,9% *. В этот день с «Утром в Большом Городе» проснулось более 1,3 миллиона украинцев **.

Высокими цифрами порадовал и информационный выпуск «Факты» в 12:45, который также побил свой рекорд за последние 5 лет. Доля – составила 17,3% *.

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* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка «50 тыс. +».

** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет, выборка «Вся Украина»

Источник данных компания Nielsen. Ц.А: 18-54 (50+) / Вся Украина

Период: 31.05.18. Используются Overnight.

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Теги: рекорди ICTV, Утро в Большом Городе, факти ICTV
01.06.2018 17:56
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