ICTV.ua — серед лідерів інтернет-медіа у грудні

Сайт телеканалу ICTV увійшов в ТОП-7 новинних ресурсів України за грудень 2017 року за даними Gemius Україна.

Згідно дослідження, у грудні сайт ICTV.ua відвідали майже 2,2 мільйони унікальних користувачів. Таким чином, протягом 2017-го наш ресурс збільшив свою аудиторію на 29%. Завдяки цьому наприкінці року охоплення сайту ICTV склало майже 10% усіх інтернет-користувачів України.

Таке зростання та високі цифри стали результатом народної любові в інтернеті до численних продуктів власного виробництва ICTV. Найбільш популярними на веб-сайті каналу були українські серіали («Пес», «Нюхач» та «Невиправні»), гумор («Дизель Шоу», «На трьох» та «Комік на мільйон»), аналітичні проекти та новини.

Попри рекордні результати, ми впевнені, що попереду на нас чекають нові вершини.

Редакція сайту ICTV.ua вітає усіх причетних до високих результатів та щиро дякує нашій аудиторії — відвідувачам сайту, нашим підписникам та всім відданим шанувальникам ICTV! Залишайтеся з нами – РАЗОМ КРАЩЕ!