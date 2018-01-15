ICTV.ua — среди лидеров интернет-медиа в декабре

Сайт телеканала ICTV вошел в ТОП-7 новостных ресурсов Украины за декабрь 2017 по данным Gemius Украина.

Согласно исследованию, в декабре сайт ICTV.ua посетили почти 2,2 миллиона уникальных пользователей. Таким образом, в течение 2017 года наш ресурс увеличил свою аудиторию на 29%. Благодаря этому в конце года охват сайта ICTV составил почти 10% всех интернет-пользователей Украины.

Такой рост и высокие цифры стали результатом народной любви в интернете к многочисленным продуктам собственного производства ICTV. Наиболее популярными на сайте канала были украинские сериалы ( «Пес», «Нюхач» и «Неисправимые»), юмор ( «Дизель Шоу», «На троих» и «Комик на миллион»), аналитические проекты и новости.

Несмотря на рекордные результаты, мы уверены, что впереди нас ждут новые вершины.

Редакция сайта ICTV.ua поздравляет всех причастных к высоким результатам и искренне благодарит нашу аудиторию — посетителям, нашим подписчикам и всем преданным поклонникам ICTV! Оставайтесь с нами — ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ!