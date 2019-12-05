ICTV – телеканал №1 осені

За підсумками осені 2019 року, ICTV очолив рейтинг всіх національних телеканалів. Усі три місяці осені ICTV утримував лідерські позиції, а у жовтні і листопаді посів перше місце.

Цієї осені за комерційною аудиторією 18-54 50+ частка каналу сягнула 10,9%. Це новий рекорд каналу у 2019 році.

«Вперше в історії каналу вдалося здобути першість за весь осінній сезон телевізійних показів. Звісно, це результат плідної, злагодженої праці команди ICTV. Для нас – це велика перемога та стимул працювати ще продуктивніше, щоб і надалі зберігати лідерські позиції. Окрім цього, це перемога і наших партнерів, з якими ми створюємо крутий контент», – говорить Анастасія Штейнгауз, виконуюча обов’язки керуючого директора телеканалу ICTV.

15 жовтня в ефірі успішно стартувала прем’єра п’ятого сезону серіалу «Пес». За новими пригодами поліцейського Макса і його чотирилапого напарника спостерігали майже 10 млн глядачів**. А це 15.9% населення України за аудиторією у віці 18-54. Восени глядачами «Пса» були більш 20 млн **. Найдобріше комедійне «Дизель Шоу» пройшло з шаленими рейтингами. Восени шоу зібрало середню частку – 16,7%*. А випуск 1 листопада здобув частку 20,3%* і став найуспішнішим в історії програми – його подивилися 6,2 млн чоловік**.

Ще однією незвичайною для українських телеглядачів новинкою ICTV став перший вітчизняний нуар «Схованки». Серіал подивилися понад 4 млн українців**. А фінальна серія отримала частку 14,7%*.

Окрім того, восени ICTV показав новий сезон реаліті-шоу «Багач-бідняк» за участю найбагатших бізнесменів України. У другому випуску за знущаннями із тернопільського ресторатора спостерігали 2,5 млн глядачів**, із долею 11,4%*.

Найсильнішим цей осінній сезон став одразу для двох проектів. Свої рейтинги підіймали «Надзвичайні новини», за всю історію трансляції програма сягнула найвищих показників з часткою 11,4%*. Вдалою осінь виявилася і для ранкового шоу телеканалу ICTV – програма «Ранок у великому місті» побила власні рекорди, зібравши частку телеперегляду 11,8%*.

На додаток значно збільшилися показники програми «Факти», середня частка переглядів за осінь сягнула позначки 11,1%*. Інформаційну програму восени переглянули майже 25 млн українців**. Водночас аналітична передача «Факти тижня» зібрала біля телеекранів майже 18 млн глядачів** і отримала частку 12,1%*.

* Дані розраховані для аудиторій у віці 18-54 вибірка «50 тис. +»

**Дані розраховані для аудиторії старше 4 років, вибірка «Вся Україна»

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі – Nielsen; моніторинг – Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом ICTV. Дані розраховані за показниками rat%, shr% и cov#. Детальніше по показниках та визначенням цільових аудиторій у глосарії ІТК

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