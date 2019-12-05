Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / ICTV – телеканал №1 осені / 05.12.2019 12:22
05.12.2019 12:22
Поділитися

ICTV – телеканал №1 осені

0

За підсумками осені 2019 року, ICTV очолив рейтинг всіх національних телеканалів. Усі три місяці осені ICTV утримував лідерські позиції, а у жовтні і листопаді посів перше місце.

Цієї осені за комерційною аудиторією 18-54 50+ частка каналу сягнула 10,9%. Це новий рекорд каналу у 2019 році.

«Вперше в історії каналу вдалося здобути першість за весь осінній сезон телевізійних показів. Звісно, це результат плідної, злагодженої праці команди ICTV. Для нас – це велика перемога та стимул працювати ще продуктивніше, щоб і надалі зберігати лідерські позиції. Окрім цього, це перемога і наших партнерів, з якими ми створюємо крутий контент», – говорить Анастасія Штейнгауз, виконуюча обов’язки керуючого директора телеканалу ICTV.

15 жовтня в ефірі успішно стартувала прем’єра п’ятого сезону серіалу «Пес». За новими пригодами поліцейського Макса і його чотирилапого напарника спостерігали майже 10 млн глядачів**. А це 15.9% населення України за аудиторією у віці 18-54. Восени глядачами «Пса» були більш                        20 млн **. Найдобріше комедійне «Дизель Шоу» пройшло з шаленими рейтингами. Восени шоу зібрало середню частку – 16,7%*. А випуск 1 листопада здобув частку 20,3%* і став найуспішнішим в історії програми – його подивилися 6,2 млн чоловік**.

Ще однією незвичайною для українських телеглядачів новинкою ICTV став перший вітчизняний нуар «Схованки». Серіал подивилися понад 4 млн українців**. А фінальна серія отримала частку 14,7%*.

Окрім того, восени ICTV показав новий сезон реаліті-шоу «Багач-бідняк» за участю найбагатших бізнесменів України. У другому випуску за знущаннями із тернопільського ресторатора спостерігали 2,5 млн глядачів**, із долею 11,4%*.

Найсильнішим цей осінній сезон став одразу для двох проектів. Свої рейтинги підіймали «Надзвичайні новини», за всю історію трансляції програма сягнула найвищих показників з часткою 11,4%*. Вдалою осінь виявилася і для ранкового шоу телеканалу ICTV – програма «Ранок у великому місті» побила власні рекорди, зібравши частку телеперегляду 11,8%*.

На додаток значно збільшилися показники програми «Факти», середня частка переглядів за осінь сягнула позначки 11,1%*. Інформаційну програму восени переглянули майже 25 млн українців**. Водночас аналітична передача «Факти тижня» зібрала біля телеекранів майже 18 млн глядачів** і отримала частку 12,1%*.

 

* Дані розраховані для аудиторій у віці 18-54 вибірка «50 тис. +»

**Дані розраховані для аудиторії старше 4 років, вибірка «Вся Україна»

 

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі – Nielsen; моніторинг – Комунікаційний Альянс. Дані надані телеканалом ICTV. Дані розраховані за показниками rat%, shr% и cov#. Детальніше по показниках та визначенням цільових аудиторій у глосарії ІТК

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: ICTV
05.12.2019 12:22
0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати