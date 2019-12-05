ICTV – телеканал №1 осени

По итогам осени 2019 года, ICTV возглавил рейтинг всех национальных телеканалов. Все три месяца осени ICTV удерживал лидирующие позиции, а в октябре и ноябре занял первое место.

Этой осенью по коммерческой аудитории 18-54 50+ доля канала составила 10,9%. Это новый рекорд канала в 2019 году.

«Впервые в истории канала удалось получить первенство за весь осенний сезон телевизионных показов. Конечно, это результат плодотворной, слаженной работы команды ICTV. Для нас – это большая победа и стимул работать еще продуктивнее, чтобы и в дальнейшем сохранять лидерские позиции. Кроме того, это победа и наших партнеров, с которыми мы создаем крутой контент», – говорит Анастасия Штейнгауз, исполняющая обязанности управляющего директора телеканала ICTV.

15 октября в эфире успешно стартовала премьера пятого сезона сериала «Пес». За новыми приключениями полицейского Макса и его четвероногого напарника наблюдали почти 10 млн зрителей**. А это 15.9% населения Украины по аудитории в возрасте 18-54. Осенью зрителями «Пса» были более 20 млн**. Самое доброе комедийное «Дизель Шоу» прошло с невероятными рейтингами. Осенью шоу собрало среднюю долю – 16,7%*. А выпуск 1 ноября получил долю 20,3%* и стал самым успешным в истории программы – его посмотрели 6,2 млн человек*.

Еще одной необычной для украинских телезрителей новинкой ICTV стал первый отечественный нуар «Прятки». Сериал посмотрели более 4 млн**. А финальная серия получила долю 14,7%*.

Кроме того, осенью ICTV показал новый сезон реалити-шоу «Богач-бедняк» с участием самых богатых бизнесменов Украины. Во втором выпуске за издевательствами над тернопольским ресторатором наблюдали 2,5 млн зрителей**, с долей 11,4%*.

Сильнейшим этот осенний сезон стал сразу для двух проектов. Свои рейтинги поднимали «Чрезвычайные новости», за всю историю трансляции программа достигла самых высоких показателей с долей 11,4%*. Удачной осень оказалась и для утреннего шоу телеканала ICTV –программа «Утро в большом городе» побила собственные рекорды, собрав долю 11,8%*.

В дополнение значительно увеличились показатели программы «Факты», средняя доля просмотров осени достигла отметки 11,1%*. Информационную программу осенью посмотрели почти 25 млн украинцев**. В то же время аналитическая передача «Факты недели» собрала у телеэкранов почти 18 млн зрителей** и получила долю 12,1%*.

* Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте 18-54 выборка «50 тыс. +»

** Данные рассчитаны для аудитории старше 4 лет, выборка «Вся Украина»

Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом ICTV. Данные рассчитаны по показателям rat%, shr% и cov#. Подробнее по показателям и определения целевых аудиторий в глоссарии ИТК.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.