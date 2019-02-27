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Головна / ICTV прорвався на премію PROMAX: номіновано графіку програми «Прорвемось!» / 27.02.2019 13:10

ICTV прорвався на премію PROMAX: номіновано графіку програми «Прорвемось!»

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Телеканал ICTV вкотре став фіналістом європейського конкурсу PROMAXBDA EUROPE AWARDS 2019. До шорт-листу престижної премії потрапила програмна заставка «Прорвемось!», яка представлена в номінації  «Ефірна типографіка» (ON-AIR TYPOGRAPHY).

Cуперниками ICTV в цій категорії стануть такі всесвітньо відомі мовники: AMC Networks International Southern Europe, DMAX Spain,  Gedeon Communications, France 5, Fox Networks Group.

Номінована заставка створена зусиллями Департаменту промо та дизайну телеканалу ICTV під керівництвом Леоніда Веселкова: дизайнером та автором ідеї став Дмитро Маяцький, звукорежисер Олександр Герасименко, начальник – Сергій Черних. Зазначимо, що роботи департаменту вже не вперше стають фіналістами PROMAX. Так, минулого року ICTV з «Коміком на мільйон» увійшов в шорт-лист PROMAXBDA GLOBAL EXCELLENCE AWARDS 2018, а 2017-го отримав нагороду за промо-кампанію «Дизель Шоу».

Переможців премії назвуть на урочистій церемонії, яка відбудеться 26 березня в Амстердамі.

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Теги: PROMAX, Прорвемось!
27.02.2019 13:10
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