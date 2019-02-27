ICTV прорвался на премию PROMAX: номинировано графику программы «Прорвемся!»

Телеканал ICTV в очередной раз стал финалистом европейского конкурса PROMAXBDA EUROPE AWARDS 2019. В шорт-лист престижной премии попала программная заставка «Прорвемся!», которая представлена в номинации «Эфирная типографика» (ON-AIR TYPOGRAPHY).

Cоперниками ICTV в этой категории станут такие всемирно известные вещатели: AMC Networks International Southern Europe, DMAX Spain, Gedeon Communications, France 5, Fox Networks Group.

Номинированная заставка создана усилиями Департамента промо и дизайна телеканала ICTV под руководством Леонида Веселкова: дизайнером и автором идеи стал Дмитрий Маяцкий, звукорежиссер Александр Герасименко, начальник – Сергей Черных. Отметим, что работы департамента уже не первый раз становятся финалистами PROMAX. Так, в прошлом году ICTV с «Комиком на миллион» вошел в шорт-лист PROMAXBDA GLOBAL EXCELLENCE AWARDS 2018, а в 2017-м получил награду за промо-кампанию «Дизель Шоу».

Победителей премии назовут на торжественной церемонии, которая состоится 26 марта в Амстердаме.

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