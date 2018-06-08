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Головна / ICTV покаже документальний фільм про Олега Сенцова / 08.06.2018 16:38

ICTV покаже документальний фільм про Олега Сенцова

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11 червня телеканал ICTV покаже документальний фільм «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова». Стрічка розповідає про обставини справи українського режисера Олега Сенцова, який був затриманий російськими спецслужбами в Криму та незаконно засуджений до 20 років ув’язнення у Росії.

Українська прем’єра фільму «Процес» відбулася 25 березня 2017 року на міжнародному фестивалі документального кіно. Російський режисер-документаліст Аскольд Куров знімав попередні засідання суду та зйомки за участі сестри Олега Сенцова — Наталії — у Москві, а український режисер Андрій Литвиненко знімав епізоди за участі друзів Олега Сенцова й учасників «Автомайдану» в Україні.

Також авторами стрічки були записані відеоінтерв’ю на підтримку Олега Сенцова з відомими людьми з усього світу.

Документальна стрічка «Процес» буде надаватися для благодійних публічних показів на знак солідарності з режисером.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова затримали російські спецслужби у Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд РФ визнав українського кінорежисера Олега Сенцова винним в організації терористичного угрупування і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Наразі Сенцов перебуває у колонії в Лабитнангі, що за Північним полярним колом.

Не пропустіть телепрем’єру фільму «Процес» вже в понеділок, 11 червня о 00:30 на телеканалі ICTV.

Теги: документальный фильм, Олег Сенцов, процесс
08.06.2018 16:38
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