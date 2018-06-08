ICTV покаже документальний фільм про Олега Сенцова

11 червня телеканал ICTV покаже документальний фільм «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова». Стрічка розповідає про обставини справи українського режисера Олега Сенцова, який був затриманий російськими спецслужбами в Криму та незаконно засуджений до 20 років ув’язнення у Росії.

Українська прем’єра фільму «Процес» відбулася 25 березня 2017 року на міжнародному фестивалі документального кіно. Російський режисер-документаліст Аскольд Куров знімав попередні засідання суду та зйомки за участі сестри Олега Сенцова — Наталії — у Москві, а український режисер Андрій Литвиненко знімав епізоди за участі друзів Олега Сенцова й учасників «Автомайдану» в Україні.

Також авторами стрічки були записані відеоінтерв’ю на підтримку Олега Сенцова з відомими людьми з усього світу.

Документальна стрічка «Процес» буде надаватися для благодійних публічних показів на знак солідарності з режисером.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова затримали російські спецслужби у Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд РФ визнав українського кінорежисера Олега Сенцова винним в організації терористичного угрупування і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Наразі Сенцов перебуває у колонії в Лабитнангі, що за Північним полярним колом.

Не пропустіть телепрем’єру фільму «Процес» вже в понеділок, 11 червня о 00:30 на телеканалі ICTV.