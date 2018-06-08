ICTV покажет документальный фильм об Олеге Сенцове

11 июня телеканал ICTV покажет документальный фильм «Процесс». Лента рассказывает об обстоятельствах дела украинского режиссера Олега Сенцова, который был задержан российскими спецслужбами в Крыму и незаконно приговорен к 20 годам заключения в России.

Украинская премьера фильма «Процесс» состоялась 25 марта 2017 года на международном фестивале документального кино. Российский режиссер-документалист Аскольд Куров снимал предварительные заседания суда и съемки с участием сестры Олега Сенцова – Натальи – в Москве, а украинский режиссер Андрей Литвиненко снимал эпизоды с участием друзей Олега Сенцова и участников «Автомайдана» в Украине.

Также авторами ленты были записаны видеоинтервью в поддержку Олега Сенцова с известными людьми со всего мира.

Документальная лента «Процесс» будет предоставляться для благотворительных публичных показов в знак солидарности с режиссером.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове. 25 августа 2015 Северо-Кавказский военный окружной суд РФ признал украинского кинорежиссера Олега Сенцова виновным в организации террористической группировки и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Сейчас Сенцов находится в колонии в Лабытнанги, что за Северным полярным кругом.

Не пропустите телепремьеру фильма «Процесс» уже в понедельник, 11 июня в 00:30 на телеканале ICTV.

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